سيـــاســة

البرهان: حمدوك أول المرشحين لمنصب رئيس وزراء السودان رغم تحفظه

صبرنا أكثر من عامين وكنا نراقب عن كثب التدهور في كل مناحي الحياة
مصطفى الجُدي 12:10 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21 12:10 ص, الجمعة, 29 أكتوبر 21

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أعلن القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، أن الدكتور عبد الله حمدوك هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء المرتقب رغم تحفظه، مؤكدا تجديد محاولاتهم لإقناعه لخدمة الشعب وإكمال المسيرة التي بدأناها سويا.

ونقل تلفزيون السودان مساء أمس الخميس، عن البرهان قوله خلال لقاء مع تجمع حراك ثوار ديسمبر المستقلين وتحالف الكتل الثورية، إنه قبل إجراءات التصحيح جلسنا مع حمدوك أكثر من مرة وتحدثت معه بصراحة وقلت له لنخرج سويا ونصحح هذا الوضع، وكان متفقا معنا في أن هذه الحالة لا تقود للأمام، ولكن حدثت تدخلات من بعض الأطراف عطلت هذا الأمر، ولما رأينا أن الوضع لا يحتمل ـ سرنا وحدنا.

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وأضاف البرهان: قناعتنا أنه لن يحكم هذا الشعب شخص أو حزب يملي عليه أيدلوجية معينة.

وقال: صبرنا أكثر من عامين وكنا نراقب عن كثب التدهور في كل مناحي الحياة التي تسببت فيه فئة قليلة تشبثت بالحكم وابتعدت عن تطبيق الوثيقة الدستورية الأمر الذي دفع بالقوات المسلحة لتصحيح المسار.

وجدد البرهان التأكيد على قيام المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وهياكل الولايات وحكومة كفاءات حسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

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بقلم مصطفى الجُدي

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