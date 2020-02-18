البرنس: سأقاضي محمد رمضان وغنى في المطعم وطلع فوق الترابيزات ومنتجه هددني (فيديو)

مؤكدا أن الفنان محمد رمضان قام بتصوير فيديو كليب داخل المطعم أمس الإثنين، واعتلى طاولات الطعام دون الاستئذان منه

قال ناصر البرنس، صاحب مطاعم كبدة البرنس، إن الفنان محمد رمضان قام بتصوير فيديو كليب داخل المطعم أمس الإثنين، واعتلى طاولات الطعام دون الاستئذان منه، مصحبا فريقه الذي يحوي 6 كاميرات وحراس، مشيرا إلى أنه سيقاضيه لرجوع حقه لاستخدامه اسم وبراند المطعم دون موافقة صاحبه.

وأشار في مقطع فيديو نشره على صفحة المطعم الرسمية على موقع فيس بوك: دلوقتى أنا كنت في البيت وسمعت خبر إن النجم محمد رمضان جايلى المطعم فقلت رحبوا بيه واعملوله ترابيزة فيها 20 فرد، وببص على الكاميرات لقيت كاميرات رهيبة حوالى 7 أو 8 كاميرات موجودين، فقلت هو فى إيه يمكن بيصور مسلسل البرنس، وبعت واحد يصور ومعاه إبني.

وتابع البرنس: تفاجأت بعدد الكاميرات وقلت في حاجة وكلمت المنتج بتاعه طارق نجارة قوله أنتم بتعملوا فيديو كليب يا أستاذ طارق فقال لي متتكلمش في الموضوع عشان متزعلش منى، إيه متزعلش منى أنت بتهددنى أنتم بتيجوا تصوروا الناس بالعافية يعنى أو أنتم جايين تاخدوا المحل كده من غير ما تستأذنوا من صاحب المحل وصاحب البراند، فى نجوم كتير بتجيلى نجوم عريقة وبيصوروا وبنعمل معاهم فيديو، وبنستأذنهم قبل ما نعمل مقدرش أعمل فيديو مع نجم قبل ما استأذنه عشان عيب أو لما أتصور معاه أستأذنه.

وأكد أنه سيرفع دعوى قضائية قائلا : من حقى وبلدى تجيبلى حقى ومش هسيب حقى هو النجم فوق دماغنا محمد رمضان فوق دماغنا وكل حاجة بس دا عمل ولا صداقة في العمل.

وكان متابعي الصفحة قد انتقدوا الفيديو واعتبروه كيديا ضد رمضان إلا أن البرنس رد في التعليقات على الفيديو مرفقا صورا لرمضان فوق الترابيزات قائلا: محمد رمضان طلع فوق الترابيزه اللى الناس بتاكل عليها داخل المحل جمب تلاجه البيبسي وفضل يغني.

وتابع في رده على أحد المتابعين: حضرتك هو جاي علي أساس أنه ياكل عادي بس هو كان فى نيته حاجه تاني خالص، ومركب مايك ومعاه كاميرات جايه معاه، وسبب مشاكل للعملاء.