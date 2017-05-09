البرنامج الثقافي لمقهى نجيب محفوظ في رمضان

علي راشد حصلت “بوابة المال” على نسخة من البرنامج النهائي لفعاليات مقهى نجيب محفوظ الذي تقيمه هيئة قصور الثقافة، ضمن الليالي الرمضانية بشارع المعز في الفترة من 5 إلى 14 من شهر رمضان المقبل، ويقدم البرنامج تحت شعار “الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017″، وتتوزع محاور البرنامج على ثلاثة محاور، الأول بعنوان “في محبة مبدعي مصر”، وهو عبارة عن لقاءات مع كبار الشخصيات الثقافية يتحدثون عن مسيرة حياتهم، أما المحور الثاني فبعنوان “الراحلين أشجار تموت واقفة”، وهو عبارة عن ندوات حول كبار المثقفين الراحلين، أما المحور الثالث فهو برنامج الليالي الشعرية الذي يشارك فيها عدد كبير من الشعراء والعازفين. الليلة الأولى الأربعاء 5 رمضان: الافتتاح من 9 :10 مساء برنامج الليالي الشعرية من 10 : 11 مساء كلمة وزير الثقافة. كلمة محافظ الأقصر، أو من ينوب عنه. كلمة رئيس هيئة قصور الثقافة. ندوة “الأقصر عاصمة الثقافة العربية 2017” يشارك فيها أدباء الأقصر: الأديب الكبير.. بهاء طاهر. الدكتور.. أحمد شمس الدين الحجاجي. عضو مجلس الشعب عن محافظة الأقصر. يديرها الشاعر.. أشرف أبو جليل، مدير عام الثقافة العامة “الليلة الشعرية الغنائية الأولى” يشارك فيها: أحمد فؤاد جويلى أسامة البنا الضوى محمد الضوى بكرى عبد الحميد خالد حلمى الطاهر رمضان عبد العليم محمد العارف محمد جاد المولى محمود مرعى ياسر أبو جامع بمصاحبة الفنان: عزت نصر الدين، وفرقته الموسيقية. يديرها الأديب.. النوبى عبد الراضى. الليلة الثانية الخميس 6 رمضان: برنامج في محبة مبدعي مصر من 9 : 10 مساء برنامج الليالي الشعرية من 10 : 11 مساء “حضور الأقصر فى السينما المصرية” يتحدث فيها:الفنان.. ياسين الضوى. “فن الواو والنميم كأحد الموروثات الثقافية والشفاهية فى الأقصر” يتحدث فيها الشاعر.. خالد حلمى الطاهر. “ملامح وإشكاليات الحركة المسرحية فى الأقصر” يتحدث فيها المسرحى.. بكرى عبد الحميد. “الأقصر الشاعرة.. ملامح التجربة الشعرية” يتحدث فيها الشاعر.. حسين القباحى. “الأقصر فى الإبداع السردي” يتحدث فيها الروائى.. أدهم العبودى. يدير الندوة الكاتب الروائى: الشايب تكلا. “الليلة الشعرية الغنائية الثانية” يشارك فيها: أحمد العراقى أحمد جمال مدنى شعبان البوقى فتحى عبد السميع فيصل الموصلى كريم الشاور محمود المتيم مصطفى جوهر نهى محمد الصغير يحيى سمير كامل بمصاحبة الفنان: عزت نصر الدين، وفرقته الموسيقية. يديرها الشاعر.. حسن عامر الليلة الثالثة الجمعة 7 رمضان: برنامج “في محبة مبدعي مصر” من 9 : 10 مساء برنامج “الراحلين أشجار تموت واقفة” من 10 :11 مساء برنامج الليالي الشعرية من 10 :12.30 مساء ندوة “شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم” تتحدث فيها الكاتبة الصحفية إقبال بركة. تحاورها الكاتبة الصحفية.. نفيسة عبد الفتاح. احتفالية تكريم “الناقد الدكتور الراحل.. عبد المنعم تليمة” يتحدث عنه: د. شاكر عبد الحميد. د. محمد عبد المطلب. د. محمد حسن عبد الله. يديرها الناقد الدكتور.. سيد ضيف الله. “الليلة الشعرية الغنائية الثالثة” يشارك فيها: حسن طلب رانيا النشار رضا العربى شوكت المصرى عبير فوزى على عبد العزيز فاتن متولى محمود عودة مدحت العيسوى هاجر عمر من شعراء البادية: عطية هارون أبو ترحى من شعراء شباب الجامعات المصرية: محمد الشرقاوى عبد الرحمن ثروت دنيا الدسوقى بمصاحبة الفنان: عهدى شاكر. يديـر ها الشاعــــر: السعيد المصرى الليلة الرابعة السبت 8 رمضان: برنامج “في محبة مبدعي مصر” من 9 : 10 مساء برنامج “الراحلين أشجار تموت واقفة” من 10 :11 مساء برنامج الليالي الشعرية من 10 :12.30 مساء ندوة “شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم” يتحدث فيها الروائى سعيد الكفراوي. تحاوره الأديبة.. وسام جار النبى الحلو. احتفالية تكريم “الشاعر والمناضل الراحل.. كابتن غزالى” يتحد ث عنه: أ. زين العابدين فؤاد. أ. قبارى البدرى. أ. أنور فتح الباب. يديرها الشاعر.. حاتم مرعى. “الليلة الشعرية الغنائية الرابعة” يشارك فيها: أحمد عايد أيمن نور جابر الزهيرى سيدة فاروق علاء عبد السميع محمد عبد الوهاب السعيد مصباح المهدى نور سليمان وفاء أمين من شعراء البادية: سلامة غيث من شعراء شباب الجامعات المصرية: محمد خالد أحمد مصطفى عبد الرحمن بخيت بمصاحبة الفنان: عهدى شاكر. يديـر ها الشاعــــر: السعيد المصرى الليلة الخامسة الأحد 9 رمضان: برنامج “في محبة مبدعي مصر” من 9 : 10 مساء برنامج “الراحلين أشجار تموت واقفة” من 10 :11 مساء برنامج الليالي الشعرية من 10 :12.30 مساء ندوة “شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم” يتحدث فيها الشاعر ماجد يوسف. يحاوره الشاعر.. رجب الصاوى. احتفالية تكريم “الشاعر الكبير الراحل.. سيد حجاب” يتحد ث عنه: أ. محمد بغدادى. أ. شعبان يوسف. أ.محمد علي عزب يديرها الشاعر والناقد.. محمود الحلوانى. “الليلة الشعرية الغنائية الخامسة” يشارك فيها: إيرين يوسف جواد البابلى حامد أنور سيد عبد الرازق شيرين العدوى عزت إبراهيم عماد القضاوى مراد ناجح عزيز مصطفى عبد الله من شعراء البادية: عصام ياسين من شعراء شباب الجامعات المصرية: عبد المنعم شريف محمد حسين منة جلال بمصاحبة الفنان: حسنى عامر. يديـر ها الشاعــــر: وليد فؤاد الليلة السادسة الإثنين 10 رمضان : برنامج “في محبة مبدعي مصر” من 9 : 10 مساء برنامج “الراحلين أشجار تموت واقفة” من 10 :11 مساء برنامج الليالي الشعرية من 10 :12.30 مساء ندوة “شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم” يتحدث فيها الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة. يحاوره الشاعر والإعلامي.. السيد حسن. احتفالية تكريم “الشاعر الكبير الراحل إسماعيل عقاب” يتحد ث عنه: أ. سعد عبد الرحمن. أ. أحمد عنتر مصطفى. أ. علاء أبو خلعة. يديرها الباحث.. حمد خالد شعيب. “الليلة الشعرية الغنائية السادسة” يشارك فيها: أسامة أبو النجا أمل عامر إيهاب البشبيشى بهية طلب خلف جابر سامح محجوب محمد العسيرى محمد الهباش هناء جودة من شعراء البادية: محمد أبو شناف من شعراء شباب الجامعات المصرية: علاء شكر وليد الأشقر آية مصطفى بمصاحبة الفنان: حسنى عامر. يديـر ها الشاعــــر: وليد فؤاد. الليلة السابعة الثلاثاء 11 رمضان: برنامج “في محبة مبدعي مصر” من 9 : 10 مساء برنامج “الراحلين أشجار تموت واقفة” من 10 :11 مساء برنامج الليالي الشعرية من 10 :12.30 مساء ندوة “شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم” تتحدث فيها الكاتبة الصحفية فريدة النقاش. يحاورها الكاتب الصحفى.. عيد عبد الحليم. احتفالية تكريم ” الناقدة الدكتورة الراحلة.. نهاد صليحة” يتحدث عنها: د. محمود نسيم. د. عمرو دوارة. أ. يسرى الجندى. يديرها الشاعر والناقد.. جرجس شكرى. “الليلة الشعرية الغنائية السابعة” يشارك فيها: أمل جمال سيد شومان عبد الرحمن تمام عبد الرحمن مقلد عمر مكرم محمد جابر متولى محمد سالم عبادة محمد عز الدين مدحت منير من شعراء البادية: علاء الرمحي من شعراء شباب الجامعات المصرية: مؤمن الظنى يوسف عابد محمد هليل بمصاحبة الفنان: أحمد فتحى زيدان. يديـر ها الشاعــــر: شعبان ناجى الليلة الثامنة الأربعاء 12 رمضان: برنامج “في محبة مبدعي مصر” من 9 : 10 مساء برنامج “الراحلين أشجار تموت واقفة” من 10 :11 مساء برنامج الليالي الشعرية من 10 :12.30 مساء ندوة “شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم” يتحدث فيها الروائى محمود الورداني. يحاوره الروائى والإعلامي.. هشام علوان. احتفالية تكريم “الروائى الكبير الراحل.. أحمد الشيخ” يتحدث عنه: د. مصطفى عبد الغنى. د. أمانى فؤاد. أ. حازم أحمد الشيخ. يديرها القاص والروائى.. فؤاد مرسى. “الليلة الشعرية الغنائية الثامنة” يشارك فيها: أشرف عزمى إيمان يوسف تيام الشافعى جمال حراجى جمال فتحى جيهان شعيب عفت بركات محمد القلينى مصطفى عبد الباقى من شعراء البادية: مهنى سباق من شعراء شباب الجامعات المصرية: محمود الشريف رقية حسن عبد الله سلطان بمصاحبة الفنان: أحمد فتحى زيدان. يديـر ها الشاعــــر: شعبان ناجى. الليلة التاسعة الخميس 13 رمضان: برنامج “في محبة مبدعي مصر” من 9 : 10 مساء برنامج “الراحلين أشجار تموت واقفة” من 10 :11 مساء برنامج الليالي الشعرية من 10 :12.30 مساء ندوة “شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم” يتحدث فيها الشاعر جمال الشاعر“ يحاوره الشاعر والإعلامي.. زينهم البدوى. احتفالية تكريم “الشاعر الكبير الراحل.. طاهر البرنبالى” يتحدث عنه: أ. محمد الشهاوى. أ. مسعود شومان. أ. عبده الزراع. يديرها الشاعر.. سعيد حامد شحاتة.. “الليلة الشعرية الغنائية التاسعة” يشارك فيها: البيومى عوض حمدى عبد الرازق رشا الفوال عصام عبد المحسن علاء عيسى فتحى نور الدين مؤمن ممدوح هيثم منتصر ياسمين الشاذلى من شعراء البادية: سلمي الجمعياني من شعراء شباب الجامعات المصرية: انجى مصباح أحمد سنجر محمد النحراوى بمصاحبة الفنان: مصطفى رزق. يديـر ها الشاعــــر: طارق عمران. الليلة العاشرة الجمعة 14 رمضان: برنامج “في محبة مبدعي مصر” من 9 : 10 مساء برنامج “الراحلين أشجار تموت واقفة” من 10 :11 مساء برنامج الليالي الشعرية من 10 :12.30 مساء ندوة “شهادات حول تجاربهم المتميزة ومسيرة حياتهم” تتحدث فيها الشاعرة أيمان بكرى تحاورها الشاعرة.. إيمان السباعى. احتفالية تكريم “الروائى الكبير الراحل.. محمد الراوى” يتحدث عنه: د. عصام ستاتى. أ. سمير الفيل. أ. محسن يونس. يديرها الدكتور.. حمدى سليمان. “الليلة الشعرية الغنائية العاشرة” يشارك فيها: حسنى الإتلاتى حسنى منصور صباح هادى صفاء البيلى عصام همام علياء البنهاوى محمد الصادق جودة محمد حميدة محمد عزيز من شعراء البادية: عبدالعظيم سعداوي من شعراء شباب الجامعات المصرية: يونس سبع هالة ربيع زياد حسن بمصاحبة الفنان: مصطفى رزق. يديـر ها الشاعــــر: طارق عمران.