البرنامج الثقافى لمعرض الكتاب يحتفى بعبد التواب يوسف (صور)

ضمن فعاليات النشاط الثقافى المصاحب لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 53، والمقام تحت إشراف الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، عُقدت فى اليوم السادس بالقاعة الرئيسية، ندوة بعنوان عبد التواب يوسف مترجمًا ومترجَمًا، وأقامها المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب تناولت عبقرية الكاتب الكبير عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل، بحضور الدكتورة كرمة سامى رئيس المركز القومى للترجمة، والدكتورة لبنى عبد التواب يوسف، والدكتورة مكارم الغمرى، والدكتور وليد طلبة.

لبنى عبد التواب يوسف: تكريم اسم والدي في واحد من أهم الأحداث الثقافية بالوطن العربي

وخلالها أعلنت الدكتورة لبني نجلة الراحل عن سعادتها بالاحتفاء بوالدها، وقدمت الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على الاحتفاء بوالدها وتكريم اسمه فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الذى يعد أحد أهم الأحداث الثقافية بالوطن العربي.



جزء من الندوة التكريمية للمترجم عبد التواب يوسف

رئيس القومى للترجمة: كتابات يوسف أثّرت بشكل كبير في تشكيل وجدان أجيال متعاقبة

وقالت الدكتورة كرمة سامي، رئيس المركز القومى للترجمة، إن كتابات عبد التواب يوسف أثّرت بشكل كبير في تشكيل وجدان أجيال متعاقبة.

استعرضت الندوة أساليبه الإبداعية المتعددة المرتبطة بفن الترجمة، وكيفية تناوله للقضايا الأدبية ومعالجتها،

وأطروحاته لتعظيم دور حركات الترجمة كوسيلة للتقدم والرقي والاطلاع على الثقافات المغايرة، ومدى اهتمامه بمستقبل الترجمات وأهميتها للطفل،

فضلًا عن سرد العديد من مشكلاتها، ودورة في تنمية مدارك الطفل وإكسابه التعددية الثقافية التي تجعله قادرًا على الوعي بتحديات المستقبل، من خلال غرس القيم الجمالية وتأصيلها لديه.

كما أشار المشاركون إلى أن المبدع الراحل يعد رائدًا لأدب الأطفال في مصر والوطن العربي، فقد ترك إرثًا هائلًا من الإبداع اتسم بالغزارة والتنوع فى الألوان الأدبية؛ منها التراث، والتاريخ، والأدب الشعبي والعالمي، وأدب الرحلات، وغيرها.

يُذكر أن البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولى للكتاب يستضيف مجموعة من الشخصيات الإبداعية البارزة فى لقاءات وندوات متنوعة تسهم في طرح قضايا هادفة في جميع المجالات.