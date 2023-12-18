البرماوي: 3 توصيات للوقاية من التزييف الإلكتروني 

ذكر خالد البرماوي، خبير الإعلام الرقمي، ثلاث توصيات رئيسية، في نهاية الجلسة النقاشية الثانية من النسخة الثانية لمؤتمر صحافة الموبايل، وأولاها تفعيل قياس العلاقات بين المحتويات وبين القصص والنماذج السابقة فيما يسمى “تعليم الآلة”.

وأوصى بضرورة تفعيل التحقيق والتدقيق والتوثيق باعتبارها الأدوات النقدية والأخلاقية الأصيلة لكل صحفي، بالإضافة إلى صناعة غرف تدقيق لكشف الاخبار المفبركة،

مثمّنًا دور الشركات المعنية بإنتاج أدوات الذكاء الاصطناعي؛ ومنها ميكروسوفت وopenAi، وشركةجوجل، في مواكبة التطور ومواجهة التزييف.

جدير بالذكر أن الجلسة الثانية استعرضت بعض المفاهيم والفروق الخاصة بما يسمى الـdeep fake، من قِبل خبراء الإعلام الرقمي والتكنولوجيا، وأدارت الحوار الدكتورة سالي جاد، وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.