البرلمان: 5 آلاف جنيه الحد الأدنى لغرامات جرائم الإنترنت‎

ياسمين فواز :تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، غدا الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية المرسل من الحكومة، تمهيدا لإدراجه على أجندة الجلسة العامة بعد انتخابات الرئاسة.وشهدت اللجنة فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، خلافا حادا حول العقوبات والغرامات المدرجة

ياسمين فواز :

تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، غدا الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية المرسل من الحكومة، تمهيدا لإدراجه على أجندة الجلسة العامة بعد انتخابات الرئاسة.

وشهدت اللجنة فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، خلافا حادا حول العقوبات والغرامات المدرجة داخل مشروع القانون، حيث رأى أعضاءها أن المبالغ المقررة بالقانون ضئيلة للغاية مقارنة بحجم الجرم المرتكب، فيما تمسكت الحكومة ممثلة فى وزارة العدل بضرورة وضع حد أقصى وأدنى للغرامة تحسبا لوقوع مواطنين بسطاء دون قصد.

وقال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات، إن اللجنة استقرت على تحديد 5000 جنيه كحد أدنى لمرتكبى الجرائم الإلكترونية، و200 ألف جنيه كحد أقصى.

وقال قلدس لـ”المال” إن اللجنة أدرجت فى القانون مقترحا بتشكيل نيابات وانتداب ضباط وفنيين متخصصين فى الشأن الإلكتروني للتحقيق فى الجرائم الإلكترونية حال الإبلاغ عنها، وعدم الحاجة لمباحث الإنترنت التابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح أن القانون الجديد طالب بإنشاء إدارات متخصصة فى كل محافظة للتحقيق فى جرائم الإنترنت.

يذكر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويشتمل مشروع القانون على 45 مادة تحدد نطاق تطبيقه من خلال المكان، وأوجه التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها.

بالإضافة إلى أنواع الجرائم الإلكترونية والعقوبات فى شأنها، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ومكافحة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.