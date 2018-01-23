البرلمان يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره البحريني لتبادل الخبرات

ياسمين فوازوقع المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب المصري، مع نظيره البحريني مذكرة تفاهم بهدف تطوير التعاون المشترك بين الأمانتين وتبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني والتدريب.جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني إل

ياسمين فواز



وقع المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب المصري، مع نظيره البحريني مذكرة تفاهم بهدف تطوير التعاون المشترك بين الأمانتين وتبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني والتدريب.

جاء ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني إلى مملكة البحرين، التقى اليوم أحمد سعد الدين مع أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب البحريني، وعبدالله بن خلف الدوسري الأمين العام لمجلس النواب البحريني، حيث بحث الجانبان التعاون بين الأمانتين العامتين للمجلسين.

