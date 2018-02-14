البرلمان يوصي بوحدة للإشراف على مخازن السلع في البورصات الآجلة

ياسمين فوازأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على قانون تعديلات سوق المال الذي أقره مجلس النواب في جلسته العامة أمس الثلاثاء شمل إجراءات الصكوك، وأن تكون مقتصرة على الشركة المساهمة المصرية فقط لا غير، لافتا إلى أن اللجنة انتهت إلى أن يكون

ياسمين فواز

أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على قانون تعديلات سوق المال الذي أقره مجلس النواب في جلسته العامة أمس الثلاثاء شمل إجراءات الصكوك، وأن تكون مقتصرة على الشركة المساهمة المصرية فقط لا غير، لافتا إلى أن اللجنة انتهت إلى أن يكون قواعد تشكيل مجالس الإدارة يخضع لهيئة الرقابة المالية، مؤكدا أنه أمر إيجابي للغاية.

وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة أصرت على أن تكون قواعد النشر منصوص عليها باللائحة التنفيذية لكونها مرتبطة بالإفصاح، منوها بإضافة اللجنة جملة ” تعفي من ضريبة القيمة المضافة” في المادة 14 مكرر(14) الخاصة بإعفاء جميع الضرائي والرسوم أيا كان نوعها فى كل التصرفات التي تتم على الأصول.

ولفت مدحت الشريف إلى أن اللجنة أقرت بعض التعديلات على بورصات العقود الآجلة، وطالبت اللجنة بأن تخضع تلك العقود لعوامل الحوكمة من خلال أن تكون هناك وحدة للإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع لتكون بياناتها دقيقة، ضاربا المثل بعهد وزير التموين السابق خالد جنفي، قائلا: “أن فى عهده كنت البيانات غير واضحة”.

وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أكدت أن التعديلات على قانون تنظيم سوق رأس المال تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وإتاحة التمويل من خلال استراتيجية الشمول المالى.

وقالت “نصر” إن هذه التعديلات هى الأكبر والأشمل، حيث تضمن 45 مادة، بخلاف ما كان يتم فى الماضى، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تتيح أدوات مالية حديثة تواكب متطلبات الاقتصاد المصرى ومتطلبات وتنافسية الاقتصاد العالمى.