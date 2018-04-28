البرلمان يوصى بإحالة اقتراح إنشاء مصنع كتان بزفتى للحكومة لتنفيذه

ياسمين فوازوافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى فى محافظة الغربية، بشأن إنشاء مصنع كتان بقرية "شبراملس" التابعة للدائرة، شكلا وموضوعا، موصية بإحالته للحكومة لاتخاذ

ياسمين فواز

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على الاقتراح برغبة المقدم من اللواء سلامة الجوهري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى فى محافظة الغربية، بشأن إنشاء مصنع كتان بقرية “شبراملس” التابعة للدائرة، شكلا وموضوعا، موصية بإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذه.



وأوصت وزارة التجارة والصناعة بسرعة إنشاء مصنع لصناعات الكتان بقرية شبراملس، ووزارة التنمية المحلية بتوفير قطعة أرض لتنفيذ المشروع، كما أوصت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بإدراج المشروع بخطة العام المالى 2018/2019.



وأوضح الجوهري أنه نظرا لأهمية تطوير صناعة الكتان والتي تعد من أهم الصناعات حيث يدخل الكتان في كثير من الصناعات، فقد اهتم بالأمر وقام بعرضه علي المسؤلين بالدولة ملف صناعة الكتان وحجم الصناعه ورؤيه لتطويرها، كما تحدث في وجود وزير الاستثمار والصناعة وقطاع الأعمال أكثر من مرة عن أهم هذه الصناعة والرغبة في تطويرها.

لافتا إلى أن الاقتراح الذى تقدم به تناول أيضا المطالبة بترخيص وتقنين أوضاع المصانع المقامة حاليا، لافتا إلى أنه جار المتابعة والتنسيق لنهو إجراءات ترخيص المصانع المقامة حاليا والمستوفاة للشروط.