البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية

ياسمين فوازوافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين؛ بشأن إصدار قانون بإنشاء "الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشكل نهائي، بعد الموافقة على ملاحظات مجلس الدولة.وينص مشروع القانون على أن ما ينظم عمل الهيئة

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين؛ بشأن إصدار قانون بإنشاء “الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشكل نهائي، بعد الموافقة على ملاحظات مجلس الدولة.

وينص مشروع القانون على أن ما ينظم عمل الهيئة حاليا هو القرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2005 والقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج تحت تأثير التوجه لنظامي الاشتراكية والتمصير.

كما ينص مشروع القانون أن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاجها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيه.