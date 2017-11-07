البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع قانون أكاديمية الشرطة

ياسمين فواز وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة من حيث المبدأ. وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من…

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة من حيث المبدأ.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والتعليم والبحث العلمى، التى ناقشت مشروع القانون أن التعديلات تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراة، حسب الشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، والمادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنه ميلادية.

وتحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراة.

وتضمنت التعديلات، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجيستير برتبه لا تجاوز “نقيب” وخريج الدكتوراة برتبه لا تجاوز رائد، تحقيقًَا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية ”ليسانس – بكالوريس” أو ما يعادلها، وأكد التعديل أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة، يجوز مدها لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.

واستهدفت التعديلات، تحديد أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجيستير والدكتوراة، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى:”يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجو كلية الشرطة، على أن تحسب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح”.

وتعتبر سنه الامتياز أو سنة التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية، فإذا ارتدت أقدمية قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية كلية الشرطة، ويراعى توزيعهم بعد أخر خريج للدفعة التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعية، على أن تحسب الأقدمية بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كلية الشرطة.