البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون يسمح بإشراك المستثمرين في السكة الحديد

ياسمين فوازوافق مجلس النواب برئاسة على عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.وجاءت فلسفة التعديل -وفقًا لتقرير لجنة النقل والمواصلات_ التى ناقشت مشرو

ياسمين فواز



وافق مجلس النواب برئاسة على عبدالعال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وجاءت فلسفة التعديل -وفقًا لتقرير لجنة النقل والمواصلات_ التى ناقشت مشروع القانون، إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة وأملاكًا للدولة، إضافة إلى الزيادة فى الاستثمارات التى يمكن ضخها فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات.

وأشار التقرير إلى أن القانون الحالي تقتصر كل الأعمال المتعلقة بمنظومة السكك الحديدية على الهيئة وحدها التى كانت تثير الخوف لدى المستثمرين الراغبين فى الاستثمار، فضلا عن إضافة اختصاصين جديدين إلى الهيئة هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع إفساح المجال نحو إبرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة كل مرافق السكك الحديدية التى كانت حكرًا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر.