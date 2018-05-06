البرلمان يوافق مبدئيا علي قانون أوبر وكريم

ياسمين فوازوافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميا بأوبر وكريم.** تباينوشهدت ال

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعروف إعلاميا بأوبر وكريم.

** تباين





وشهدت الجلسة العامة اليوم تباينا في آراء النواب ما بين مؤيد ومعارض لبعض المواد التي يتضمنها مشروع القانون

وأكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، أن خدمة أوبر وكريم جيدة ولا يجب إفسادها، موضحا أن بعض العاملين في هذا القطاع سيتراجعون بسبب الضرائب.

وأضاف هيكل خلال الجلسة العامة، أن إدماج سائقي التاكسي فى المنظومة قد يضر بها، مؤكدا أن الأمر يحتاج لدراسة متأنية، فضلا عن ضرورة وجود قانون ينظم ولا يخل بالمنظومة.

وقال صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، إن القانون مناسب وإيجابي لتقنين المنظومة معلنا موافقته على القانون.

فيما أيد اللواء سعيد طعيمة، حديث النائب أسامة هيكل قائلا، إن” القطاع الخاص نظم نفسه ووزارة النقل يجب أن تقوم بمنظومة لتنظم نفسها”، متسائلا ” هل الشركة هتلف على كل الوزارات، ووزارة الاستثمار عليها أن تتولى الموضوع حتى لا يتشتت مجهود المواطن بين الوزارات الأمر الذي يضر بخدمة أوبر .

** مشاركة فعالة



من جانبها ، وجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، الشكر للبرلمان على المشاركة الفعالة فى الانتهاء من التشريعات التى تدعم مناخ الاستثمار فى مصر، والتى كانت محطتها الأخيرة قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات (أوبر وكريم).

وأكدت نصر أن “الحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى أى استثمار واقتصاد، وقطاع النقل مهم جدا لمشاركة القطاع الخاص”، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة أيضا على تقديم أفضل خدمات للنقل للمواطن المصرى.

وأوضحت “نصر” أن هذا القانون جاء فى إطار نقاش وحوار مجتمعى لآراء مختلفة من جميع الجهات، مؤكدة الدعم الكامل للشباب للمشاركة فى هذه الخدمات.

** تقنيين الأوضاع



وأكد المهندس هشام عرفات، وزير النقل، أن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات – أوبر وكريم – هدفه تقنين الأوضاع، وقال: “إننا تأخرنا في مجال الاقتصاد التشاركي”.

وأضاف وزير النقل، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا بالبرلمان: “القانون شهد حوارا حوله، ونأمل الموافقة على التشريع”، موضحا أن اللائحة التنفيذية ستستغرق مجهودا في إصدارها.

وعقب رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، قائلا إن هناك حزمة من التشريعات لتشجيع القطاع الخاص وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

** التقدم التكنولوجي



وذكر تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة علي أن السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا فى مجال التكنولوجيا، وتم استخدام الهواتف الذكية فى العديد من المجالات؛ ومنها مجال النقل من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ولهذا وجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام التكنولوجيا ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تشريع يراعى التوازن بين مقدمى الخدمة التقليدية والنظام التكنولوجي الجديد.

وشدد التقرير على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين فى المجال التقليدي، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل، والمساهمة فى محاربة البطالة، وتوفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم، مع ضرورة المحافظة على حقوق أصحاب السيارات العاملة فى هذه المنظومة والعاملين عليها من خلال تقنين أوضاعهم، وفرض سيطرة الدولة على عناصر مرفق من أهم المرافق الخدمية، والمحافظة على قواعد بيانات المواطنين، وضمان مستحقات الدولة الضريبية، وفرض عقوبات مناسبة على كل من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة.

وحدد مشروع القانون الجهات التى لها الحق فى إصدار التراخيص وكروت التشغيل والعلامات والإيضاحات اللازمة للتشغيل، حيث أعطى الوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، ومنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل للسيارات التى تعمل ضمن النقل البرى، وإلزام هذه الشركات التى تؤدى الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر بـ25% عبارة عن الرسوم المقررة فى قانون المرور، بالإضافة لأداء ضرائب إضافية.

وحدد مشروع القانون مدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة ثانية كترخيص للشركات من قبل الوزارة المختصة مع تحديد معايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا، ومنح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد عدد تراخيص التشغيل وفئات ورسوم التراخيص بحد أقصى عشرة ملايين جنيه.

ووفقا لمشروع القانون، تم منح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كروت تشغيل السيارات لقائدى السيارات وتحديد رسوم إصدارها وفئاتها، وذلك بما لا يجاوز ألفى جنيه سنويا، ومنح الوزير أيضا سلطة إصدار قرار بتحديد شكل ولون وضع العلامة الإيضاحية وجهة إعدادها وقيمة التأمين الخاص بها مع إلزام المركبات المصرح لها بأداء الخدمة بوضع تلك العلامات طوال فترة التشغيل، وحظر أداء الخدمة لمركبات النقل البرى غير المصرح لها.

وفيما يخص بيانات المواطنين، ألزم مشروع القانون الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير ووفقا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة واداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها

كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة ميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأى جهة مختصة عند الطلب، ولم يغفل مشروع القانون رغبة بعض السيارات الأجرة من الدمج فى هذه المنظومة، حيث ألزم الشركات المصرح لها بأداء الخدمة خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصولها على التراخيص بوضع سياسة تضمن دمج السيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها على أن يتم اعتماد تلك السياسة من الوزير المختص

وفى حال اندماج سيارات الأجرة فى هذه المنظومة سيتم إعفاؤها من قيمة الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك لأنها تتعامل بضرائب خاصة بها.

وفرض مشروع القانون عقوبة بالغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح الشغل أو كارت التشغيل، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه لكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة.

