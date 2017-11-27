البرلمان يوافق مبدئيا على قانون إنشاء المحطات النووية

ياسمين فواز:وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز تنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء من حيث المبدأ. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تنشأ هيئة

ياسمين فواز:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جهاز تنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء من حيث المبدأ.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تنشأ هيئة مستقلة تسمى “الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها مدينة القاهرة، تكون لها طبيعة خاصة ويكون مقرها الرئيسي القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها ويُشار إليها في مواد هذا القانون بالجهاز.

فيما نصت المادة الثانية، على أن يتولى الجهاز دون غيره القيام بالإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومتابعة تخطيط ووضع برامج الإشراف علي التنفيذ، و دراسة وإقرار وسائل التنفيذ والأعمال المتصلة به، والإشراف علي المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أية ملاحظات عن أدائه للجهة المالكة تداركها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإعداد تقرير دورى للعرض علي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بما تم إنجازه مراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولي الجهاز الإشراف علي تنفيذها.

وقال النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إنه يرفض المقترح المقدم من الحكومة بخصوص إنشاء هيئة المحطات النووية «مشروع الضبعة»، إذا كان مقتصرا فقط على توليد الكهرباء، لأن الدولة تمتلك العديد من الأفكار لتوليدها، وهناك بالفعل عدد من المحطات تعمل بدلًا من التكلفة الباهظة للنووى.

وأردف، “نحن بحاجة إلى نظرة أكثر عمقًا خاصة فيما يتعلق بالمحطات النووية فنحن بحاجة إلى نقل تلك الخبرة من الخارج إلى الداخل، وقبل كل ذلك إعداد كوادر فنية مؤهلة لهذه الصناعة الواعدة فى مصر والتى من المتوقع أن تنقل الدولة نقلة نوعية من الناحية الاقتصادية والتقنية”.

واستطرد، أن التكنولوجيا النووية هى بوابة مصر نحو المستقبل، لتعيد تشغيل المصانع المتوقفة وتسهم أيضا فى استصلاح واستزراع الأراضى بل وتحلية المياه أيضا بما أننا سنواجه عجزا مائيا.

وأكد أن المستفيد من التكنولوجيا النووية هو الصناعة المصرية ونقلة فى الارتقاء بتأكيد الجودة والرقابة وتعظيم المكون المحلى فى المحطات النووية، ويستفاد من الدخول فى العصر النووى لتوليد الطاقة فى دعم منظومة التعليم والتطوير والبحث العلمي، ولم تكن المحطات النووية مصدرا لإنتاج الطاقة الكهربية بل لإدخال التكنولوجيا وتطوير الصناعة وايجاد منظومة فعالة لاشتراك جميع الجهات الوطنية ذات الصلة.