البرلمان يوافق علي مد حالة الطوارئ

ياسمين فواز وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم العاشر من يوليو المقبل وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وتضمن القرار أنه بعد…



ياسمين فواز

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يوم العاشر من يوليو المقبل وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ونظرًا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، تمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء الإثنين 10 يوليو، فيما تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويل، وحفظ الأمن فى جميع أنحاء البلاد وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتضمن القرار أن يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية بشأن حالة الطوارئ، فيما يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يُنشر القرار بالجريدة الرسمية، صدر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.