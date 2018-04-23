البرلمان يوافق علي قانون حماية الآثار مبدئيا

ياسمين فوازوافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والذى يهدف على الحفاظ على الآثار فى ظل ما تشهده من حالات سرقة وانتهاك.جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، حيث تضمن القانو



ياسمين فواز

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والذى يهدف على الحفاظ على الآثار فى ظل ما تشهده من حالات سرقة وانتهاك.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، حيث تضمن القانون أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع أثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك مع علمه بالغرض، ويعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.

وتضمن القانون أيضا بأن يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا أو اشترك فى ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك فى ذلك، فيما القانون يهدف إلى وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية التى هى من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب عنها، ويهدف القانون إلى الحفاظ على هيبة الآثار المصرية وحمايتها وتأمينها بالشكل المناسب.

وأكد خالد العناني، وزير الآثار، أن الآثار في الموجودة في المساجد جميعها غير مسجلة، موضحا أن ولايتها تابعة لوزارة الأوقاف، وتأمينها يكون من خلال عامل المسجد.

