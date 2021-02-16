سيـــاســة

البرلمان يوافق علي تبرع نوابه بنصف مكافآتهم لدعم ضحايا العمليات الإرهابية

عقب اعلان زعيم الأغلبية في البرلمان تبرع نواب الحزب داخل مجلس النواب بنصف مكافأتهم
ياسمين فواز 12:45 م, الثلاثاء, 16 فبراير 21 12:45 م, الثلاثاء, 16 فبراير 21

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وافقت الجلسة العامة في البرلمان ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، علي تبرع نواب الأغلبية البرلمانية بنصف مكافآت نوابها لصالح صندوق دعم الشهداء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، عقب اعلان النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية في البرلمان ، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن تبرع نواب الحزب داخل مجلس النواب بنصف مكافأتهم لدعم صندوق أسر ضحايا العمليات الإرهابية من ضحايا الشرطة والجيش.

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وقال رشاد، خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم، إن هذا يعد تكريما للشهداء ولا يعد ردا لجمايلهم في رفعت هذا الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأكد أن هذه الموافقة جاءت عقب الاجتماع مع نواب الحزب، منوها إلى أن الجميع وافق على هذه المبادرة وسنعمل على تفعيلها بمجرد إصدار القانون.

من جانبه ، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان ، إن إعلان عدد من الهيئات البرلمانية التبرع بنصف مكافآت نوابها لصالح صندوق دعم الشهداء، مظاهرة فى حب الوطن.

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وأكد رئيس البرلمان ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، أن التصفيق الحار من النواب وتجاوبهم مع المبادرة التى أطلقها النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، بتبرع نواب الحزب بنصف مكافآتهم، دليل على موافقة المجلس على التبرع.

وأضاف أن تلك الموافقة تتطلب طرح الأمر للتصويت ولابد من أخذ الموافقة بالأيدى، وهو ما تم طرحه خلال الجلسة ووافق عليه  نواب البرلمان.

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بقلم ياسمين فواز

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