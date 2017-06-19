البرلمان يوافق علي الحساب الختامي 2015/2016

ياسمين فوازوافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 - 2016، وذلك بعد مراجعته في مجلس الدولة.جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم، الإثنين، حيث وافق الأعضاء على مشروعات القوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتص



ياسمين فواز

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 – 2016، وذلك بعد مراجعته في مجلس الدولة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم، الإثنين، حيث وافق الأعضاء على مشروعات القوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015 / 2016، وعددها 50 مشروعًا، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2015 / 2016 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، والجهات المعاونة، عن السنة المالية 2015 / 2016.