البرلمان يوافق علي الحساب الختامي 2015/2016

ياسمين فواز
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 – 2016، وذلك بعد مراجعته في مجلس الدولة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم، الإثنين، حيث وافق الأعضاء على مشروعات القوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015 / 2016، وعددها 50 مشروعًا، ومشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2015 / 2016 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها، والجهات المعاونة، عن السنة المالية 2015 / 2016.