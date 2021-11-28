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البرلمان يوافق على 4 اتفاقيات بين الحكومة المصرية وبنك أبو ظبي ودبي

خلال الجلسة العامة اليوم
ياسمين فواز 2:35 م, الأحد, 28 نوفمبر 21 2:35 م, الأحد, 28 نوفمبر 21

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وافق مجلس النواب برئاسة المستشار احمد سعد الدين الوكيل الأول على تقـارير اللجنـة المشـتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتـب لجنة الخطة والموازنة ، عن قـرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 559 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصـر من خلال وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخـرى الموقعة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۱ .
كما وافق على قـرار رئيس جمهورية مصـر العربيـة رقـم 560 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصـر العربيـة مـن خـلال وزارة الماليـة وبنـك أبـو ظبـي الأول ، الموقعـة بتاریخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۱ .
ووافق ايضا على قـرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 561 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثماربين جمهورية مصر العربية متصـرفة مـن خـلال وزارة الماليـة وبنـك أبـو ظبـي الأول وآخـرون ، الموقعة بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۱ .
كما وافق مجلس النواب قـرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم ٥٦٢ لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرون ، الموقعة بتاريخ 11/11/2021.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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