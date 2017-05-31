البرلمان يوافق على 3 اتفاقيات مع الحكومة الكندية

المال - خاص وافق مجلس النواب، اليوم، على قـرار رئيس الجمهورية، رقم 94 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعى الموقع بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والحكومة الكندية بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة فى المجتمعات المضيفة للاجئين فى مصر، بمنحة 7.63 مليون دول



المال – خاص

وافق مجلس النواب، اليوم، على قـرار رئيس الجمهورية، رقم 94 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعى الموقع بين الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والحكومة الكندية بشأن تنفيذ برنامج تلبية الاحتياجات التعليمية العاجلة فى المجتمعات المضيفة للاجئين فى مصر، بمنحة 7.63 مليون دولار.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى دعم التغذية المدرسية فى المجتمعات المضيفة لللاجئين بمصر، وزيادة فرص الاطفال اللاجئين فى الالتحاق بالمدارس الحكومية فى مراحل التعليم ما قبل الابتدائى والابتدائى والاستمرار فيه، فضلًا عن العمل على تحسين البيئة التعليمية والبنية التحتية فى المدارس الابتدائية المصرية المستهدفة، ويتم تنفيذ المشروع بواسطة برنامج الغذاء العالمى فى 276 مدرسة بمحافظات الاسكندرية ودمياط والقاهرة.

ووافق المجلس، على قرار السيد رئيس الجمهورية، رقم 96 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفـاق الفــرعى بيـن الوزيرة والحكومة الكندية، بشــأن تنفيــذ مشــروع التغــذيـة المـدرسيــة فــى المجتمعــات المضيفـة للاجـئيــن بمصر، بمنحة 7.62 مليون دولار، حيث يشمل هذا البرنامج تنفيذ مشروعات تهدف الى تحسين حياة الاطفال المصريين والسوريين.

ووافق المجلس كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 95 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق الفرعى الموقع بين الوزيرة والحكومة الكندية بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، بمنحة 8.1 مليون دولار، وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يهدف الى تعظيم فرص العمل والتوظيف لعدد 6000 على الاقل من الشباب الذكور والإناث، وذلك من خلال تعزيز مؤسسات التدريب.