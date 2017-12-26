البرلمان يوافق على منحة لتعزيز قدرات الرقابة الإدارية

ياسمين فواز:وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن تقديم منحة لمصر بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى، لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد فى مصر، والموقع بالقاهرة بتار

ياسمين فواز:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، على خطاب اتفاق صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن تقديم منحة لمصر بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى، لتنفيذ مشروع تعزيز قدرات هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد فى مصر، والموقع بالقاهرة بتاريخ 26 ستمبر2017، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 609 لسنة 2017.

ويهدف المشروع وفقا لتقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية إلى تعزيز قدرة هيئة الرقابة الإدارية على تنفيذ إستراتيجيات مكافحة الفساد.

ويبلغ إجمالى التمويل المقدم للمشروع 3 ملايين و700 ألف دولار أمريكى، يقدم الصندوق منها مبلغ 3 ملايين و500 ألف بما بينما تتيح جمهورية مصر العربية 200 ألف دولار أمريكى ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تنتهى فى 31 ديسمبر 2020.