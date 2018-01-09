البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر

ياسمين فواز وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، والتى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق الثالث عشر من يناير



ياسمين فواز

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 647 لسنة 2017 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 510 لسنة 2017 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، والتى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018، وذلك بأغلبية ثلثى البرلمان وقوفا.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء، حيث تضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة حفظ أرواح المواطنين، ويعاقب بالسجن كل مَن يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

وصوت المجلس على القرار عقب مطالبة الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بدخول قاعة الجلسة للتصويت على مد حالة الطوارئ نظرًا لأهميتها للأمن القومى.

وقال عبدالعال محذرًا النواب: “سأرسل الصحافة للتصوير في البهو الفرعوني في “كافتيريا النواب”، دى حالة الطوارئ يعني أظن موضوع يتعلق بالسياسة العليا للدولة”.

وجاء ذلك فى إشارة من الدكتور على عبدالعال إلى جلوس النواب داخل البهو الفرعونى وعدم دخول قاعة الجلسة لتحقيق النصاب القانون بثلثي عدد أعضاء البرلمان حتى يتم تجديد حالة الطوارئ بشكل قانونى وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.