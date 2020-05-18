اقتصاد وأسواق

البرلمان يوافق على مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان عامين

للتخفيف عن كاهل الفلاحين وزيادة الإنتاج الزراعي
ياسمين فواز 3:07 م, الأثنين, 18 مايو 20 3:07 م, الأثنين, 18 مايو 20

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وافق البرلمان، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، والذي يهدف إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

و أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الهدف من مد العمل بوقف قانون الضريبة على الأطيان، لمدة عامين جديدين فقط، هو التخفيف على المزارعين في ظل مواجهة آثار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وزير المالية يوضح أمام البرلمان أهداف القانون

جاء ذلك ردًّا على مطالب النواب بوقف تطبيق تلك الضريبة باستمرار وليس عامين فقط، متسائلين، عن سبب المد لعامين فقط، في حين كان القانون السابق يوقف تطبيق الضريبة لثلاثة أعوام.

وأوضح وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة في البرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مد قانون وقف الضريبة على الأطيان، أن القانون السابق بوقف مد العمل بالضريبة على الأطيان كان لمدة ثلاث سنوات، لمواجهة آثار برامج الإصلاح الاقتصادى التي نفّذتها البلاد خلال السنوات الماضية.

يشار إلى أن البرلمان وافق، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع والموقع في أسوان بتاريخ 11 ديمسبر 2019.

ويهدف الاتفاق إلي تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس لمركز وتفعيله، فضلًا عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة.

ووفقًا للاتفاقية، توفر جمهورية مصر العربية بإعتبارها الدولة المضيف، للمركز مباني مؤثثة على نفقتها لاستخدامها كمقر، فضلًا عن المُعدات اللازمة لعمله، ومكاتب مجهّزة ومؤمَّنة على أساس المتطلبات الموضوعية لمساحة المكاتب، اتفاق الإيجار والإصلاحات الدورية وأي اتفاق آخر ذي صلة بالمركز، العناية الواجبة لحماية المركز، بالإضافة إلى عدد آخر من الخدمات.

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بقلم ياسمين فواز

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