البرلمان يوافق على قرض ألماني بدون فوائد

ياسمين فواز: وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 635 لسنة 2017، بشأن اتفاق قرض بين حكومة مصر العربية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى…

ياسمين فواز:

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال على قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 635 لسنة 2017، بشأن اتفاق قرض بين حكومة مصر العربية، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبنك التعمير الألمانى بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع تركيز خاص على الأثر الاجتماعي والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أكتوبر 2017.

وأكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر، أن الحكومة حريصة على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، بضخ استثمارات جديدة، بأفضل الشروط مع الإفصاح والشفافية، مؤكدة أن فائدة هذه الاتفاقية 0%.

ووجهت الشكر لأعضاء البرلمان، على مساعدتهم للحكومة فى إنهاء التشريعات المطلوبة لدعم الإستثمار.

وأعلن النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس رفضه للاتفاقية، مؤكدًا أنه يرفض سياسة التوسع فى القروض.