البرلمان يوافق على قانون الصناديق الخاصة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.

وحددت المادة الأولى النسبة التى تؤول للخزانة العامة للدولة من الأرصدة البنكية لكل صندوق أو حساب أو وحدة فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة وذلك على النحو الآتى:

1% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز 20 مليون جنيه.

5% من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه.

10% من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه.

15% من الأرصدة التى تزيد على مبلغ 100 مليون جنيه.

واستثنى القانون من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

ولا يسرى تحصيل هذه النسب على الجهات الخاصة بحسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، ومشروعات الإسكان الإجتماعى.

وألزمت المادة الثانية الجهات المشار إليها بالمادة الأولى السابق الإشارة إليها بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة، وفى حالة نفاذ أرصدة أى من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016-2017، تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذى تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة: “استثناءًا من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة فى أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز فى حساب آخر وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه”.

على أن يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وفقًا للمادة الرابعة.