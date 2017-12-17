البرلمان يوافق على قانون التأمين الصحي مبدئيا

ياسمين فواز: وافق البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن استعرض رئيس لجنة الصحة تفاصيل مشروع القانون، وأعلن نواب البرلمان موافقتهم على مشروع القانون. وقدمت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد

ياسمين فواز:

وافق البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، من حيث المبدأ، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن استعرض رئيس لجنة الصحة تفاصيل مشروع القانون، وأعلن نواب البرلمان موافقتهم على مشروع القانون.

وقدمت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد خليل العماري، 7 توصيات في شأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة، والمقرر بدء مناقشته خلال الجلسة العامة اليوم.

وجاء في مقدمتها ضرورة مراعاة قصر مدة تدرج تطبيق هذا القانون في المستقبل بقـدر المسـتطاع مـع الحفاظ على تحقيق التوازن في عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء جديدة.

وجاء في التوصيات تشــكيل لجنة لتقيــيم ومتابعــة النظــام الجديــد خــلال المراحــل الأولــى مــن تطبيقــه، لاســتخلاص الإيجابيات، والعمل على تلافى السلبيات الناتجة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وشددت اللجنة على ضرورة وضع آليات تمويل خدمات التـأمين الصحي الشـامل لتحقيـق الاسـتدامة الماليـة اللازمـة لضـمان استمراريته.

وطالبت لجنة الشئون الصحية الحكومة بضـرورة الإسـراع في تطـوير وحـدات الرعايـة الصـحية الأوليـة والمستشـفيات الحكوميـة مـن خلال استيفاء معايير الجودة لضمان قبولهم ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد، وأهميـة الارتقـاء بالمسـتوى المادي والتدريبي للفريـق الطبي.

وتمسكت اللجنة بضرورة الاهتمــام بالطــب الوقائي بمــا يمثلــه مــن أهميــة كبيــرة في الســيطرة علــى حجــم معــدل انتشــار الأمراض مما يؤدى إلى تقليل العبء الواقع على ميزانية نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.

وطالبت اللجنة بأهميـة تـوفير خـدمات صـحية مميـزة لفئـات عديـدة مـن المـواطنين، خاصـة متوسطي ومحدودي الدخل والعاطلين والمسنين وسكان القرى الأكثر فقرا، وشددت على أهمية ضـرورة العمـل علـى التوازي في إصلاح نظـام التـأمين الصحي الحالي في جميـع المحافظـات التي لم يشملها تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في هذه المرحلة.