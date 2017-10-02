البرلمان يوافق على رئاسة عمران للرقابة المالية

ياسمين فواز وافق مجلس النواب،برئاسة الدكتور علي عبد العال على تولى الدكتور محمد مصطفى عمران، رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية. وعرض رئيس البرلمان، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث برئاسة رئيس الوزراء الخطاب الموجه من رئيس الجمهورية للبرلمان لترشيح " عمران" لتولى الهيئة ال

ياسمين فواز



وافق مجلس النواب،برئاسة الدكتور علي عبد العال على تولى الدكتور محمد مصطفى عمران، رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية.

وعرض رئيس البرلمان، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث برئاسة رئيس الوزراء الخطاب الموجه من رئيس الجمهورية للبرلمان لترشيح ” عمران” لتولى الهيئة العامة للرقابة المالية .

واستعرض عبد العال، السيرة الذاتية للمرشح، وتم التصويت بالمجلس على توليه منصبه.

وفي أغسطس الماضي، كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء،الدكتور محمد عمران، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات المقررة بالدستور، بعد بدء دورة الانعقاد بمجلس النواب.



جدير بالذكر، أن الدكتور محمد عمران تولى رئاسة مجلس إدارة البورصة لمدة فترتين خلال الفترة من 21 سبتمبر 2011 وحتى 6 اغسطس 2017م، وعمل نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات منذ أكتوبر 2010 وحتى سبتمبر 2011، وأستاذ التمويل بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية لمدة 4 سنوات فى الفترة من 2006 وحتى 2010، حصل على دكتوراه الفلسفة فى التمويل عام 1999 من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة، ثم عمل كأستاذ زائر بالعديد من الجامعات ومراكز البحوث مثل جامعة بليموث بالمملكة المتحدة وجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة والبنك الدولى وجامعة لافيل بكندا وجامعة فازا بفنلندا.

