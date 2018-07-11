البرلمان يوافق على تعديلات المحاسبة الحكومية

■ وكيل الخطة والموازنة: تحافظ على أموال التأمين الصحى ياسمين فوازوافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، فى اجتماعها الثلاثاء على تعديلات مشروع قانون المحاسبة الحكومية، تمهيدًا لإدراجه فى جلسة عامة الأسبوع المقبل.ويتضمن مشروع القانون إدراج عدد من النصوص الجديدة

■ وكيل الخطة والموازنة: تحافظ على أموال التأمين الصحى

ياسمين فواز

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، فى اجتماعها الثلاثاء على تعديلات مشروع قانون المحاسبة الحكومية، تمهيدًا لإدراجه فى جلسة عامة الأسبوع المقبل.

ويتضمن مشروع القانون إدراج عدد من النصوص الجديدة لتحل محل القديمة، إذ نصت المادة 15 على أن يكون تحصيل الإيرادات بحسب الأصل بأى من وسائل التحصيل الإلكترونى بهدف سرعة إتمام عملية التحصيل وإحكام الرقابة، وأجازت المادة أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون بعض حالات الضرورة التى تستثنى من التحصيل الإلكترونى، ويتم فيها التحصيل بأى وسيلة تحصيل أخرى.

وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن التعديلات تشمل إصدار أوامر دفع إلكترونية موقعة إلكترونيًا، والاستغناء نهائيًا عن الشيكات الورقية سواء مع أجور العاملين أو مستحقات المقاولين والموردين، فضلا عن وجوب تحصيل الإيرادات الحكومية بأى وسائل التحصيل الإلكترونى، لافتا الى أن التعديلات السابقة ستطبق على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، والذى بمقتضاه يتم إدخال استمارات الصرف كافة على نظام إلكترونى لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الهدف الرئيسى من مشروع القانون هو مواكبة التغيرات التى طرأت على المعاملات المالية خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن القانون الحالى يتعامل مع الشيك الورقى وهو أمر لم يعد موجودًا على أرض الواقع.

وأوضح معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الثلاثاء، أن ميكنة المعاملات المالية بالدولة والتى بدأت الحكومة تنفيذها بالفعل تستهدف تحصيل مستحقات الدولة بشكل كامل، ووقف عمليات الهدر فى الموارد وترشيد الإنفاق العام والاستفادة منها بشكل كبير فى تنفيذ خطط الدولة التنموية والاقتصادية.

من ناحيته، أكد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، فى تصريحاته لـ«المال» أن الخطة والموازنة، وافقت على تعديلات مشروع القانون حتى تتمكن الحكومة من استكمال تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى على جميع وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المستقلة، والتى بمقتضاها تؤدى الوحدات الحسابية الحكومية كافة ما عليها من مستحقات.

وأوضح عمر أن التعديل المقترح من الحكومة على بعض أحكام قانون المحاسبة الحكومية يقضى بأن تتمتع أموال التأمين الصحى بميزات أموال التأمينات والمعاشات، لافتا إلى أن وزير المالية أكد خلال اجتماع اللجنة أن الهدف الرئيسى من التعديلات هو حماية أموال التأمين الصحى وهو ما يحرص عليه النواب.

وينص مشروع القانون على عدم سريان أحكام المادتين 30 مكرر من القانون رقم 127 لسنة 1981 على كل من وزارة الدفاع وهيئة الأمن القومى وجميع أجهزتهما والهيئة العامة للتأمين الصحى وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وكذلك صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات المشار إليها فى هذا القانون.