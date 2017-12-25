البرلمان يوافق على تبعية وكالة الفضاء المصرية لرئيس الجمهورية

ياسمين فوازوافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية.وتنص على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال ال

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية.

وتنص على أن تنشأ هيئة عامة تسمى “وكالة الفضاء المصرية” تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر، بقرار من مجلس إدارتها، بهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

ووافق الأعضاء على المادة الثانية بأن تهدف الوكالة إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية، بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.