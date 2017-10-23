البرلمان يوافق على الطوارئ.. وإسماعيل: لا مساس بالحريات العامة

❐ «عبدالعال» يدعو «التشريعية» لمناقشة قانون تعويض أسر الشهداء ويؤكد: إنشاء صندوق التمويل خلال أيامياسمين فوازوافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، ب

❐ «عبدالعال» يدعو «التشريعية» لمناقشة قانون تعويض أسر الشهداء ويؤكد: إنشاء صندوق التمويل خلال أيام

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، بدأت صباح 13 أكتوبر الحالى وحتى 13 يناير المقبل.

جاء ذلك عقب إلقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بيانا خلال جلسة أمس، والتى افتتحها النواب بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء حادث الواحات الإرهابى، قال فيها إن إعلان حالة الطوارئ فى هذا التوقيت إجراء ضرورى، مؤكدا أن الوجه القبيح للإرهاب يطل بعد تحقيق أى إنجاز، بهدف تقويض عمليات التنمية.

وأضاف “إسماعيل”، أن العمليات الإرهابية تشير إلى أن مصر ماضية فى الطريق الصحيح، متعهدا بعدم استخدام الحكومة لفرض حالة الطوارئ للمساس بأى من الحريات العامة للمواطنين.

وأكد «عبد العال» أن قانون تعويض أسر شهداء وضحايا الأحداث الإرهابية وإنشاء الصندوق اللازم للتمويل، يعد من أولويات المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، للبدء فى مناقشة هذا القانون.

فى سياق متصل، تمسك عدد من النواب بالبيانات العاجلة وطلبات استدعاء وزير الداخلية خلال الجلسة العامة اليوم، على خلفية حادث الواحات الإرهابى الذى أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أفراد الأمن، مؤكدين أن الحداد وبيانات الشجب والوقوف دقيقة ليست حلا فى مواجهة الحوادث الإرهابية المتكررة.

كانت «الداخلية» أعلنت أمس عن استشهاد 16من قوات الأمن ومقتل 15إرهابيا فى حادث الواحات.

وتقدم عبد الحميد كمال عضو تكتل «25/30» بطلب إلى «عبد العال» لاستدعاء اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية للوقوف حول ملابسات الحادث الإرهابى.

وقال إننى أطالب بضرورة استدعاء وزير الداخلية، لإلقاء بيان حول ملابسات تلك العملية الإرهابية، وكيفية التعامل معها والتى أودت بحياة أبطال رجال الشرطة، من قتلى وجرحى بهذه الأعداد الكبيرة.

وأكد أنه استنادا للمادتين (134) (139) من الدستور فإن حضور وزير الداخلية إلى المجلس وجوبيا متى طلب منه.

وشدد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، على أن استدعاء وزير الداخلية أمر ضرورى، واصفا ما حدث فى الواحات بالحدث الجلل.

وأشار – فى تصريحاته لـ«المال» – إلى أن استدعاء وزير الداخلية يأتى لكشف ملابسات الحادث أمام البرلمان.

فيما قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن حضور وزير الداخلية إلى البرلمان أو عدم حضوره ليس بالأمر المهم مضيفا: إعادة النظر فى الخطط والإستراتيجية الموضوعة فى محاربة الإرهاب هو الأهم.

وأضاف لـ«المال» أن حضور الوزير لن يفيد النواب فى شئ ولكن وقف نزيف الدماء الذى تعانى منه مصر فى حربها ضد الإرهاب من خلال خطط مطورة وجديدة هو ما نحتاجه الآن.