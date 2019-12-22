سيـــاســة

البرلمان يوافق على التعديل الوزاري ورئيس الحكومة مسؤول عن الاستثمار

خالد العناني يتولى السياحة والآثار وعمر مروان وزيرا للعدل
ياسمين فواز 1:21 م, الأحد, 22 ديسمبر 19 1:21 م, الأحد, 22 ديسمبر 19

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وافق البرلمان في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال علي التعديل الوزاري لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي.

وشمل التعديل الذي وافق عليه البرلمان تولي الدكتور مصطفى مدبولي، مسئول الاستثمار، وشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة لمهام منصبه، رئيسا لمجلس الوزراء.

كما شمل التعديل كلا من: خالد العناني، حقيبة السياحة والآثار، وعمر مروان، وزيرا للعدل، وهالة السعيد، وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيرا للدولة للإعلام، والطيار محمد منار، وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج، وزيرا للتضامن ، والسيد القصير ، وزيرا للزراعة ، ونيفين جامع ، وزيرا للتجارة وصناعة ، وعلاء فؤاد ، للمجالس النيابية.

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بقلم ياسمين فواز

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