البرلمان يوافق على اتفاقية لتوريد 1300 عربة سكة حديد بمليار و16 مليون يورو

تتضمن الاتفاقية قرضين بنظام سداد على 12 سنة بواقع 24 قسطا نصف سنوي متساوٍ، بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان

أقرت الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020، بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين هيئة السكة الحديد المصرية والبنك المجري للتصدير والاستيراد، وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو، الموقعة بتاريخ 12/ 12 /2019.

ونصت الاتفاقية على الموافقة التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد وبنك الاستيراد والتصدير الروسي، بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

تفاصيل القرض

وذكرت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أن التسهيلات الائتمانية تتكون من قرضين، هما: قرض ميسر، حيث يتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 863 مليونا و642 ألفا و500 يورو، من قيمة العقد التجاري، إضافة إلى قرض تجاري.

ويتيح البنك المجري للتصدير والاستيراد مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو، ويتيح بنك الاستيراد والتصدير الروسي مبلغ 76 مليونا و203 آلاف و750 يورو، بإجمالي مبلغ 152 مليونا و407 آلاف و500 يورو، لتغطية باقي قيمة العقد التجاري.

وبموجب الاتفاقية تقدم الحكومة المصرية ضمانة مالية بقيمة إجمالي التمويل من خلال وزارة المالية.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أن سداد القرضين على 12 سنة، بواقع 24 قسطا نصف سنوي متساوٍ، بعد فترة 6 أشهر من بداية الائتمان.

ويتضمن القرض شراء 500 عربة درجة ثالثة مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة و180 عربة درجة ثانية مُكيفة و40 عربة ذات بوفيه.

ولفت وزير النقل إلى أن تلك هى المرة الأولى التى سيتم فيها توفير عربات قطار درجة ثالثة مُكيفة.