البرلمان يوافق على اتفاقية الضمانات الدولية مع كيب تاون

ياسمين فواز اختتم مجلس النواب، جلسته العامة -اليوم الإثنين- برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران ولجنة الشئون التشريعية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر، بشأن اتفاقية الضمانات…

ياسمين فواز

اختتم مجلس النواب، جلسته العامة -اليوم الإثنين- برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران ولجنة الشئون التشريعية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 2017 بالموافقة على إعلان مصر، بشأن اتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة فى كيب تاون.

وتهدف الاتفاقية إلى حماية مصالح الدائنين بما يساعد على قيام شركات الطيران بالاقتراض بغرض شراء الطائرات، وتجديد أساطيلها بشروط ميسرة، وذلك من خلال تحديد امتيازات وحصانات السلطة الإشرافية للسجل الدولى، ووضع شروط خاصة بالتأمينات العينية الدولية، والتدابير والوسائل القانونية المتاحة للممول لاستيراد الحقوق بموجب التأمينات العينية على المعدات فى حالة إعسار المدين أو إفلاسه.

وأقرت إنشاء سجل دولي للمعدات المتحركة ومتطلباتها، ونظمت الآثار القانونية المترتبة على شطب التسجيل.