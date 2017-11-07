البرلمان يوافق على اتفاقية إعادة هيكلة ترام الإسكندرية

ياسمين فوازوافق مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة على اتفاقية الاقتراض من الوكالة الفرنسية للتنمية مع الحكومة، بقرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017، لتوفير سيولة مالية بقرض بقيمة 100 مليون يورو، من أجل إعادة هيكلة ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية.ونجح ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" برئاسة المهندس

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب في الجلسة العامة المنعقدة على اتفاقية الاقتراض من الوكالة الفرنسية للتنمية مع الحكومة، بقرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017، لتوفير سيولة مالية بقرض بقيمة 100 مليون يورو، من أجل إعادة هيكلة ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية.

ونجح ائتلاف الأغلبية “دعم مصر” برئاسة المهندس محمد السويدى في حسم الجدل حول الاتفاقية، والذي أثاره نواب محافظة الإسكندرية، حيث طالب النائب كمال أحمد بإعادة مناقشتها داخل لجنة النقل والمواصلات بالمجلس بحضور محافظ الإسكندرية لأهميتها، حتى لا تتحمل الأجيال القادمة مزيدا من الديون.

من جانبه، انتقد النائب عمرو كمال عضو مجلس النواب، عن محافظة إسكندرية عدم وضوح بنود الاتفاقية، مؤكدًا أن عدم وضوح نسبة وقيمة الفائدة على القرض تضع الكثير من التخوفات حول المشكلة.

وطالب كمال بضرورة إعادة هيكلة الترام بصورة لائقة لأنه أساس للحياة فى الإسكندرية وهو ضرورة لمواجهة الزحام.

وانتقد النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، المبالغة في تحديد قيمة عمولة المكتب الاستشارى البالغة 700 مليون جنيه.

من جانبه، أعلن المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف الأغلبية موافقته على الاتفاقية قائلا: “إننا نتمنى أن يعود زمن الترام كما كان فى الماضى، مضيفا: “أعتقد أن القرض سيؤدى إلى توفير قيمة السيولة، وأعتقد أن المشروع من ناحية النظر الأمنية والمالية سيقلل العبء على المواطن، وبالتأكيد تكلفته أقل من تكلفة مترو الأنفاق”.