البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ

ياسمين فوازأعلن مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، موافقته على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطواري في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.ويأتي ذلك بعد اجتماع اللجنة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس وأعضاء اللجنة العامة. وحضر الاجتما

ياسمين فواز

أعلن مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، موافقته على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطواري في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

ويأتي ذلك بعد اجتماع اللجنة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس وأعضاء اللجنة العامة.

وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، و المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام للمجلس للنظر في قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وكذلك بيان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن الأسباب والظروف التي دعت إلى طلب إعلان حالة الطوارئ.