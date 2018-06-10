البرلمان يوافق على إضافة 70 مليارا لمواجهة أعباء الديون بالموازنة الجارية

ياسمين فوازوافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بنحو 70 مليارًا و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017.وحذّر وزير

ياسمين فواز

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بنحو 70 مليارًا و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017.

وحذّر وزير المالية عمرو الجارحي من الزيادة السكانية الكبيرة خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة بالبرلمان قائلا: ” كل ١٠ سنوات بيكون عندنا دولة بعدد سكان أستراليا وكل 15 سنة عندنا دولة جديدة بعدد سكان كندا”.

من جانبه، أكد النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة وافقت علي مشروع القانون لكونه أحد مقترحات اللجنة فى الاساس للحكومة، مضيفا أن اللجنة سبق أن طالبت بذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة عالميا وارتفاع أعباء خدمة الدين العام، وارتفاع اسعار النفط عالميا خلال الشهر الماضي إلى نحو 80 دولارا لبرميل النفط برنت .

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموزانة فى تصريحاته لـ”المال” إلى أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة اعتمادات الأبواب الثالت والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018 – 2017، التى شهدت مخالفات جسيمة فى أوجه الانفاق، موضحا أن اللجنة نبهت على المالية عقب الموافقة على مشروع القانون بمراعاة عدم تكرار الفروق فى أوجه الصرف في الموزانة القادمة مستقبلا .

كما أكد أن طلب استدعاء طارق عامر محافظ البنك المركزى إلى اللجنة عقب عيد الفطر جاء بهدف الرد علي تساؤلات النواب بشأن رؤيته فى المرحلة المستقبلية والاطمئنان على فوائد الدين والدين العام عقب قرار تحرير سعر الصرف.

فيما قال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن مشروع قانون فتح الاعتماد الإضافي بموازنة العام الجاري 2017 – 2018 والذي يُقدر بنحو 70 مليار جنيه، منها اعتماد إضافي قدره 1.8 مليار لصالح حساب تعويضات أهالي محافظة شمال سيناء.

وأوضح عبدالفتاح أن مبلغ الـ1.8 مليار جنيه تم طلبه من محافظ شمال سيناء لتعويضات الشريط الحدودي العازل، مضيفًا أنه تم فتح حساب منذ بدء العملية الشاملة سيناء 2018 لصالح تعويضات أهالي سيناء نظير نقلهم من منازلهم.

ولفت إلى أن الاعتماد الإضافي يشمل أيضًا الاشتراكات الدولية في المنظمات والجهات والتي تحتاج إلى موافقة وزارة الخارجية، موضحًا أن هذا الجانب حمل الموازنة بأعياء إضافية قدرها نصف مليار جنيه مطلوب سدادها خلال الفترة المقبلة.