البرلمان يوافق على إجراء الانتخابات النقابية بموقع العمل

ياسمين فوازوافق مجلس النواب، في جلسته العامة -اليوم الأربعاء- على النص الوارد من الحكومة بشأن البند "ب" من المادة رقم 48 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابى، والخاص بإجراء الانتخابات النقابية فى موقع العمل، بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.كان تقرير اللجنة قد ح

ياسمين فواز

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة -اليوم الأربعاء- على النص الوارد من الحكومة بشأن البند “ب” من المادة رقم 48 من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابى، والخاص بإجراء الانتخابات النقابية فى موقع العمل، بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.

كان تقرير اللجنة قد حذف عبارة “بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة”.



وتنص المادة 48 من مشروع القانون على يجب على صاحب العمل، أو من يمثله، تمكين الأعضاء النقابيين من القيام بالأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص ما يلى:

أ‌- الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم، بما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة.

ب‌- إجراء الانتخابات النقابية في موقع العمل، بما لا يؤثر على سير العمل بالمنشأة.

ج‌- الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقًا لأحكام قانون العمل.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أحال خلال جلسة -اليوم الأربعاء- مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش و59 آخرين، بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار.

ووجه عبد العال الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، بنشر أسماء الأعضاء المتغيبين عن الجلسة العامة على باب القاعة التى تعقد فيها، وغلق البهو الفرعوني المخصص لاستراحة النواب بالمجلس.

كان عبد العال قد حذر النواب من عدم حضور الجلسات العامة، ووجه بغلق البهو الفرعوني (استراحة) المؤدية للقاعة، ويقضى أغلب النواب الوقت فيها خلال انعقاد الجلسات.