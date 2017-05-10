البرلمان يوافق رسميا على العلاوة الخاصة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير العاملين بالخدمة المدنية، مع الابقاء على المادة الخامسة بالقانون.

كانت الحكومة تقدمت بطلب إعادة مداولة حول المادة الخامسة من مشروع القانون.

وتنص المادة الخامسة على :”يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين النائب احمد الطنطاوى القيادى بتكتل25/30 والنائب سعيد شبابيك عن حزب حماة وطن بسبب العلاوة الخاصة بعد رفض الاول الإبقاء علي المادة الخامسة من القانون.

