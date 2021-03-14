البرلمان يهنيء السيسى بذكرى استعادة طابا

وجه البرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة ذكرى استعادة طابا.

و قال رئيس البرلمان ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إنه لمن دواعى سرورى وغبطتى أن أنقل إليكم باسمى وباسم نواب شعب مصر ‏خالص التهنئة القلبية بذكرى سيادة مصر على طابا وعودتها إلى أحضان الوطن، ‏وبفضل إيمان قواتنا المسلحة بأن كل حفنة من تراب الوطن هي كل الوطن، ناضلت ‏مصر مستعينة بأبنائها البررة المتخصصين في كل مجال، واليوم يكون لنا أن ‏نتذكر القائد الذي اتخذ قرار العبور، وأن نتذكر الرجال الذين استمسكوا بالأرض، ‏والذين مضوا في سبيل الأرض، وصدق الله وعده، وأعز جنده، وأثبت المصرى أنه ‏مقاتل عنيد، ومفاوض سديد.‏

و أضاف : ” لقد كانت معركة استرداد طابا ورفع علم مصر عليها تأكيداً للعالم على جلال ‏عزتنا وشموخ راياتنا، فتحية لكل من شارك في عبورنا لهزيمة النفس، وتحية ‏لكل ضابط وجندى وهب روحه دفاعاً عن تراب الوطن المقدس، وتحية لكل أم ‏قدمت للوطن أغلى ما تملك، وحفظ الله مصر ووقى شعبها، وأيدكم بنصر من عنده”.

البرلمان يعلن خلو مقعد كمال عامر

كما شهدت الجلسة العامة في البرلمان ، إعلان المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ، خلو مقعد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع بالمجلس والذي وافته المنية منذ أيام ووقف الأعضاء دقيقة حدادا على روح الفقيد.

وقال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الأحد: “بقلوب يعتصرها الألم ننعى الفقيد كمال عامر الذي كان صاحب تاريخ وطني وبرلماني مشرف وكان قائد للجيش الثالث الميداني وقائد للقوات المصرية في حرب الخليج ومحافظ مطروح، رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر”.

وأعلن رئيس مجلس النواب خلو مقعد النائب كمال عامر عن دائرة وسط وجنوب القاهرة ومقرها مديرية أمن القاهرة.