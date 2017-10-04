سيـــاســة البرلمان يهنئ الرئيس ووزير الدفاع بذكرى انتصارات أكتوبر ياسمين فواز:بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر،كما هنأ الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بذات المناسبة. 4 أكتوبر، 2017 4 أكتوبر، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر ياسمين فواز:بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر،كما هنأ الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بذات المناسبة. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر