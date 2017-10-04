سيـــاســة

البرلمان يهنئ الرئيس ووزير الدفاع بذكرى انتصارات أكتوبر

ياسمين فواز:بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر،كما هنأ الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بذات المناسبة.
4 أكتوبر، 2017 4 أكتوبر، 2017

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ياسمين فواز:

بعث الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر،كما هنأ الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بذات المناسبة.

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