البرلمان يهدد سعفان برفض مشروع قانون المنظمات النقابية

ياسمين فوازأكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنهم لن يسمحوا بمرور قانون ينادى بأكثر من اتحاد عمالى حفاظًا على أمن وأمان البلد، قائلة: "لن يهزنا ولن يخيفنا من يتوعدون لقانون المنظمات النقابية".جاء ذلك ردا على ما صرح به محمد سعفان، وزير القوى العاملة أثناء افتتاحه

ياسمين فواز

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنهم لن يسمحوا بمرور قانون ينادى بأكثر من اتحاد عمالى حفاظًا على أمن وأمان البلد، قائلة: “لن يهزنا ولن يخيفنا من يتوعدون لقانون المنظمات النقابية”.

جاء ذلك ردا على ما صرح به محمد سعفان، وزير القوى العاملة أثناء افتتاحه اليوم الأحد ورشة العمل التى تنظمها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوزارة، لأعضاء اللجان الدستورية، والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة بمجلس النواب، حول تطبيق معايير العمل الدولية،بالاسكندرية.

وأكد سعفان خلال الورشة أن مشروع قانون المنظمات النقابية الذى تم إعداده بتوافق كامل مع أطرف العمل، يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخها لمبدأ الحرية النقابية للعمال فى تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالى واحد، مشددا على أن المشروع يقضى على الشكل الوحدوى الهرمى.

وتابعت النائبة البرلمانية: “أقول لمعالي الوزير هيئاتنا ومؤسساتنا لا تتحمل ان يكون هناك اكثر من اتحاد يهدد استقرار الوضع الاقتصادى والعمالى”، متسائلة: “كيف يكون بكل منشأة تنظيم نقابى له اتحاد مختلف عن الآخر وكل له توجهاته؟

وأشارت مايسة عطوة إلي أن متطلبات المرحلة تتنافي مع ذلك، خاصة اننا نعانى حربا داخلية وخارجية على مصر، وهناك من يندسون ويحاربون من أجل إشعال الفتن والفوضى وتعطيل مسيرة الإنتاج والتنمية.