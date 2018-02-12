البرلمان يهاجم SNL وأبلة فاهيتا ويقدم الشكر للنائب مصطفى بكرى

ياسمين فواز:أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضرورة الانتهاء من قانون تنظيم الإعلام، خلال الفترة القليلة المقبلة، لمواجهة ما وصفه بتجاوزات بعض البرامج، والإعلاميين، والصحفيين.وأضاف تعقيبا على حديث للنائب مصطفى بكرى، انتقد خلاله ما حدث خلال برنامج «SNL» بالعربى، على ف



ياسمين فواز:



أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضرورة الانتهاء من قانون تنظيم الإعلام، خلال الفترة القليلة المقبلة، لمواجهة ما وصفه بتجاوزات بعض البرامج، والإعلاميين، والصحفيين.

وأضاف تعقيبا على حديث للنائب مصطفى بكرى، انتقد خلاله ما حدث خلال برنامج «SNL» بالعربى، على فضائية “أون تى فى”، بحلقته السبت الماضى، وتصويره المرأة المصرية بأنها خائنه، مشيرا إلى أن هذا الأمر خطير، قائلا: “الدولة لا تزال صامتة على تجاوزات لا يجوز الصمت عليها، مثل برنامج أبله فاهيتا، وما يظهر فيه تجاوزات.

وقال عبد العال إن الإعلام يمثل مشكلة كبيرة للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وبعض البرامج تتعامل وكأنها فى مجتمع ودولة أخرى، وتثير المشكلات ضد الدولة المصرية، وتسبب كثيرا من المشاكل سواء على المستوى الاجتماعى أو السياسى”، وتابع: “جزء من مشاكلنا فى مصر الإعلام”.

ولفت إلى أن لقاءاته برؤساء البرلمانات جزء منها يتضمن مناقشة مشكلات تتصدر من خلال الإعلام، وهو الأمر الذى يستوجب من لجنة الإعلام أن تتحرك نحو إصدار قانون تنظيم الإعلام والانتهاء منه لمواجهة تلك التجاوزات.

من جانبه، قال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إن “الشكر موصول للنائب مصطفى بكرى بشأن حرصه على المرأة المصرية، وصورتها والحفاظ على عدم تشويهها، وأعلم الجميع أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر قرارا بوقف هذا البرنامج الذى أساء للمرأة المصرية.

وتدخل النائب حسين خاطر، قائلا: “يا ريس فيه ناس مغرضة فى الإعلام”، مضيفا: “لابد من مواجهة هذه التجاوزات بشكل حاسم، فيما عقب على حديثه د.على عبد العال، قائلا: “صدور قانون تنظيم الإعلام سيكون حلا لمثل هذه التجاوزات”.