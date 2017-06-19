البرلمان ينفي زيادة أسعار المواد البترولية.. يوليو المقبل

ياسمين فوازنفى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تطبيق زيادات في المواد البترولية أوائل يوليو المقبل، مشددًا على عدم الإنسياق وراء الشائعات بشأن زيادة أسعار المواد البترولية.كان عدد كبير من نواب المجلس طالبوا حكومة شريف إسماعيل، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، للحكومة بضرورة ض

ياسمين فواز

نفى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تطبيق زيادات في المواد البترولية أوائل يوليو المقبل، مشددًا على عدم الإنسياق وراء الشائعات بشأن زيادة أسعار المواد البترولية.

كان عدد كبير من نواب المجلس طالبوا حكومة شريف إسماعيل، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، للحكومة بضرورة ضبط الأسعار وعدم زيادة المواد البترولية فى يوليو المقبل.

وأكد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن الحكومة تناقش حزمة من التشريعات سيتم الإعلان عنها في وقتها، لرفع المعاناة عن المواطنين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق في جلسته اليوم على تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمقدم من الحكومة، وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبارًا من أول يوليو سنة 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا وبحد أقصى 130 جنيهًا.