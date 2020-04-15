البرلمان ينعى الشهيد الحوفي.. ويؤكد: مصر نجحت في إحباط مخططات الإرهاب

نعى نواب البرلمان شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي من الأمن الوطني، والذي استشهد أمس الثلاثاء، أثناء مطاردة عناصر إرهابية بالأميرية، مشيدين بنجاح وزارة الداخلية في توجيه ضربات استباقية للعناصر الإرهابية، وإحباط مخططهم لتنفيذ عمليات إرهابية، مؤكدين أن مصر نجحت في إحباط مخططات الدول الراعية للإرهاب.

وكانت مواجهات اندلعت بين رجال الأمن البواسل ومجموعة إرهابية في منطقة الأميرية بالقاهرة، فيما نجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية مساء الثلاثاء في القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية، وأسفرت الأحداث عن استشهاد الرائد محمد الحوفى ضابط الأمن الوطنى في تبادل إطلاق النار بين القوات والعناصر المتطرفة.

البرلمان: الإرهاب في حالة تراجع مستمر

وقال سليمان وهدان، وكيل البرلمان، إن الإرهاب في حالة تراجع مستمر منذ بداية 2018، لذلك تحاول الجماعات الإرهابية الاختباء وسط المدنيين لتنفيذ عملية إرهابية لتقول إنها لا تزال موجودة، ولكن يقظة جهاز الأمن الوطني والداخلية وتنفيذ عمليات استباقية ضدهم تجهض عملياتهم.

وأضاف وكيل البرلمان: “أننا مقبلون على أعياد شركاء الوطن الإخوة الأقباط، وهذه الجماعات كانت ستحاول تنفيد عملياتهم في تلك الفترة.

ولفت وكيل البرلمان في تصريحات له اليوم إلى أن استمرار تبادل إطلاق النار لمدة تجاوزت الخمس ساعات يدل على قوة إعداد وتسليح هذه المجموعة، واستعدادها لتنفيذ عمليات في الوقت القريب.

مؤكدًا أن الإرهاب يزيد الشعب والقوات المسلحة وقوات الشرطة إصرارًا وعزيمة على اقتلاع جذوره من أرض مصر.

وأضاف “وكيل النواب” أن القوات المسلحة تخوض حربا حقيقية أمام عناصر داعش الإرهابية في سيناء، وكلما زاد الخناق على تلك الجماعات المتطرفة في سيناء اتجهت لإثبات أي مكسب، لتقول لمن يمولهم إنهم لا يزالون موجود، ولكن بفضل الله ويقظة أبناء مصر من الشرطة والقوات المسلحة أصبحت عملياتهم صفر وتحت السيطرة.

وقدم “وكيل النواب” خالص التعازى لأسرة المقدم محمد الحوفي ولكل شهداء مصر، سائلاً الله عز وجل أن يتقبلهم فى الشهداء، وأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلون، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب إلا إصرارًا

وأكد النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان أن الحادث الإرهابي الذى تصدت له قوات الأمن المصرية ببسالة أمس بمنطقة الأميرية أفشل مخططات الدول الراعية للإرهاب والحاضنة والممولة له والتى توجه مقدرات شعوبها للإرهابيين لتنفيذ مخططاتهم الاجرامية بدلًا من توجيهها لتنمية شعوبها وبلادها، وأنها دومًا ما تفشل أمام يقظة رجال الأمن المصرى الأبطال الذين يزودون عن الأمن والاستقرار المصري بأرواحهم فداء لمصر وشعبها.

وأضاف رئيس خارجية البرلمان فى تصريحات اليوم له، أن الخلية الإرهابية التى تم القضاء عليها، والتى كانت تستهدف البلاد تزامنا مع الاعياد تثبت خسة تلك التنظيمات التى تتوهم انه يمكنها فى تلك الاوقات من الانشغال بمواجهة فيروس وبغيرها من تحديات التنمية القيام بتنفيذ عملياتها غير ان يقظة رجال الامن دائما بالمرصاد لهم.

وتابع درويش ان تلك العمليات لن تزيد الشعب المصرى الا وحدة وترابطا واصرارا على واد فلول الارهاب والمضى فى مخططات مصر التنموية لتحقيق الامن والاستقرار والتنمية التى يعمل عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتقدم وكيل خارجية البرلمان للشعب المصرى ولأسرة البطل الشهيد المقدم محمد الحوفى بخالص المواساة ويشاطرهم الاحزان فى وفاة البطل الذى قدم روحه فداء لمصر مستشهدا فى سبيل تصديها لهؤلاء الارهابيين متمنيا الشفاء العاجل للمصابين من رجال الامن المصرى.

فيما ،نعت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، شهيد الوطن المقدم محمد الحوفى، الذي استشهد بمنطقة الأميرية، جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب، لوكر إرهابي.

وتقدمت “نبيل” فى تصريحات لها اليوم ، بخالص العزاء لأسرة الشهيدة، ولرجال وزارة الداخلية، قائلة “رجال الداخلية دائما يقدمون أرواحهم فداءا للوطن، وأبنائه، ويثبتون يوما بعد يوم، أنهم درع حماية الأمن الداخلى، وحائط صد فى مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار”.

وتابعت “أتمنى الشفاء العاجل للمصابين، من زملاء الشهيد، والذين أصيبوا أثناء القضاء على الخلية الإرهابية، وأتمنى أن يتم القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره، ودائما وأبدا تبقى الشرطة والجيش درع الوطن وحمايته”.

من ناحيته ، صرح الدكتور عبدالحميد الشيخ عضو البرلمان ، بأن حادث خلية الأميرية الإرهابية يقف وراءه التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الإرهابية وقوى الشر الداعمة لها، لكن أراد الله أن يجعل كيدهم في نحورهم بفضل قوة ورباطة جأش وصلابة أبطالنا من ضباط الشرطة التي ردعت قوى الشر وقامت بتصفية الخلية بالكامل.

ونعى عضو البرلمان ، شهداء الواجب الذين استشهدوا نتيجة مداهمة الخلية قائلا رحم الله شهداءنا الأبرار الأبطال. مطالبا جموع الشعب المصري بدعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة .

يشار إلى أن الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان أصدر بيانًا أمس نعى فيه، شهيد الواجب بمزيد من الحزن والأسى المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي وافته المنية وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه.

وأكد أن دم الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وأن هذه الأفعال الخسيسة إنما تزيد من قوة وتكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة إرهاب أسود سعى في الأرض فسادًا.

ولفت رئيس البرلمان إلي أن مصر ستظل بشعبها وشرطتها وجيشها قادرة على اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، قائلًا: “رحم الله شهيدنا وألهمنا وأهله وذويه صبر المؤمنين.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.