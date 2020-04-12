البرلمان ينظم زيارة للعاصمة الإدارية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية في المشروعات

قررت لجنة الإسكان في البرلمان تنظيم زيارة ميدانية إلى العاصمة الإدارية الأسبوع الجاري ، لمتابعة سير العمل في المشروعات القومية، وتنفيذ الإجراءات الوقائية للعاملين بهذه المشروعات والتأكد من مدى التزامهم بالتعليمات الوقائية والاحترازية التى تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة .

ووفقا للنائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان ، فإن زيارة اللجنة ضرورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزراة الصحة المواطنين لمنع تفشى فيروس كورونا خلال الفترة الحالية .

وقال أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدأ شركات المقاولات في مصر والتي تضم 4 ملايين عامل وفني ومهندس، العودة إلى مواقع العمل الخاصة بها في المشروعات التي يتم تنفيذها وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة بكامل قوتها، بعد اجتماع مطول مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الفترة الماضية.

إسكان البرلمان تطالب الشركات بالألتزام بكافة الإجراءات الوقائية

وشدد رئيس لجنة الإسكان في البرلمان على ضرورة التزام الشركات بهذه الإجراءات كاملة دون التهاون بها، سواء الكمامة أو الجوانتيات أو المواد المطهرة، ومراعاة التباعد وعدم التكدس أثناء العمل أو أثناء أوقات الراحة وعلى وجه التحديد أثناء تناول الوجبات، بالإضافة للحرص على أن يكون لكل عامل أدوات شخصية خاصة به.

وانتقد رئيس لجنة الإسكان في البرلمان ، خروج أخبارا كاذبة و شائعات بالتزامن مع الأزمة تهدف لتشويه صورة بعض المؤسسات وتشيع كذبا بتوقف العمل في المشروعات القومية، ولكن في حقيقة الأمر الأعمال تسير وفقا للإجراءات الوقائية والاحترازية وتعليمات منظمة وزارة الصحة.

وأكد رئيس لجنة إسكان البرلمان أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة، والهدف منها تشويه الصورة فقط.

وناشد رئيس لجنة الإسكان في البرلمان ، جميع العاملين والمواطنين بشكل عام بالحرص على الإجراءات الوقائية.

وشدد على أن كل الجهود القوية التى تبذلها الدولة لا بد أن تُقابل بوعى من المواطنين، وحرص على تنفيذ التعليمات على قدر الإمكان والقضاء على بعض الممارسات التى من شأنها أن تتسبب في سيناريو غير مقبول حال عدم الألتزام .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة ، تابع موقف تنفيذ المشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماع مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومي الأسبوع الماضي .

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة أن تتخذ شركات المقاولات إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وأن تعمل بكامل طاقتها في كل المواقع.

وعلق رئيس الوزراء على عمل القطاع بشكل كامل بأن التشييد والبناء من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل، وتحقق أهداف التنمية المنشودة، مضيفاً أن هذا القطاع يرتبط به أكثر من 90 صناعة، وبالتالي فهو القطاع القادر على النهوض بالوطن، وتحريك عجلة العمل في هذه الفترة الصعبة على مستوى العالم.

الجزار: صرف 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات

وأشار وزير الإسكان في اجتماعه مع رئيس الحكومة إلى أنه تم التواصل مع مسئولي شركات المقاولات المختلفة، بهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية في المواقع المختلفة، في ظل تفشي فيروس كورونا، وإنجاز الأعمال لتعويض الفترة الماضية، حيث يتم حاليا سداد مستحقات المقاولين، ومستحقات العمال، موضحاً أنه تم صرف 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات.