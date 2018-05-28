البرلمان ينتظر تقدم الحكومة بطلب تعديل أسعار الوقود بالموازانة الجديدة

ياسمين فواز:قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رفع يدها عن إجراء أى تعديلات تخص أسعار الوقود والمحروقات بموازنة 2018/2019 التى من المقرر إقرارها خلال أيام، باعتبار وزارة المالية هى المعنية بالأمر وليس المجلس.ووفقا لحسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، ف

ياسمين فواز:

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رفع يدها عن إجراء أى تعديلات تخص أسعار الوقود والمحروقات بموازنة 2018/2019 التى من المقرر إقرارها خلال أيام، باعتبار وزارة المالية هى المعنية بالأمر وليس المجلس.

ووفقا لحسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، فإن تقدير أسعار البترول يحتاج لحسابات دقيقة، لكونها تتغير يومياً، لافتا إلى الانتظار لحين ورود طلبات تعديل من الحكومة بشأنها حال استمرار ارتفاع سعر البرميل عالميًّا ووجود فجوة بينه وبين التقدير المدرج فى الموازنة«.

ونوه عيسى بأن ارتفاع أسعار برميل البترول عالميًّا وتغير سعره عن التقدير المدرج فى الموازنة الجديدة، لا يعنى إجراء تعديلات على الموزانة حاليًّا.

وتزيد أسعار خام البترول العالمية حالياً على مستوى 74 دولاراً للبرميل، بحسب آخر إغلاق للأسواق العالمية.

وقال عيسى، فى تصريحاته لـ«المال»، إن زيادة أسعار البترول عالميّا غير نهائية، ومن الوارد أن تنخفض خلال الفترة المقبلة، موضحا أن إعلان لجنة الخطة والموازنة للقطاعات التى ستحصل على زيادة فى مخصصاتها يتم خلال مناقشة التقرير النهائى للموازنة بالجلسة العامة .

وتسعى الحكومة إلى تخفيض فاتورة دعم الوقود بنحو20 مليار جنيه، لتنخفض من 110 مليارات خلال العام الحالى إلى 89.9 مليار فى الموازنة الجديدة، فيما تواجه صعوبات ناتجة عن ارتفاع أسعار البترول عالميا عن المستهدفات الموضوعة فى مشروع الموازنة، وارتباطها بأثر تكلفة هذا الارتفاع على قيمة العجز الكلى.

وأضاف عيسى أن «المالية« لم تتقدم بأى تعديلات على الموزانة الجديدة فيما يخص بند الوقود والمحروقات حتى الآن، مضيفا أنها المعنية بالأمر وفقا لما نص عليه الدستور .

وأوضح أن من حق الحكومة التقدم بطلب للتعديل على أرقام الموازنة سواء قبل إقرارها داخل البرلمان أوبعد ذلك، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتنافى مع حق النواب فى إجراء تعديلات على الموزانة.

وقالت وزارة المالية فى البيان المالى لمشروع موازنة العام المالى الجديد، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًّا، إنه فى حال زيادة سعر البترول العالمى عن السعر المحدد فى الموازنة (67 دولاراً)، فإن ذلك سينعكس سلباً على العجز الكلى المستهدف.