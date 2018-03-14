البرلمان ينتظر النسخة المعدلة لقانون الصحفيين لتنظيم الإعلام الإلكترونى

ياسمين فواز:استبعدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، مشروع القانون المقدم من النائب عاطف ناصر، وأكثر من 60 عضوًا حول تنظيم عمل «الإعلام الإلكترونى»، لاحتواء مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» المقدم من الحكومة على مواد تنظم عمل الصحافة الإلكترونية.

ياسمين فواز:

استبعدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة أسامة هيكل، مشروع القانون المقدم من النائب عاطف ناصر، وأكثر من 60 عضوًا حول تنظيم عمل «الإعلام الإلكترونى»، لاحتواء مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» المقدم من الحكومة على مواد تنظم عمل الصحافة الإلكترونية.

وكشفت اللجنة عن أن تخوفات الجماعة الصحفية، من وجود مواد تمثل خطرا بشأن أوضاع المحررين الإلكترونيين، لا علاقة لها بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بل ينظمها قانون نقابة الصحفيين رقم 70 الصادر سنة 1970 والمقرر إرسال نسخته المعدلة إلى البرلمان، عقب الانتخابات الرئاسية المقررة أواخر مارس الحالى.

و قال يوسف القعيد عضو اللجنة إن اللجنة بصدد طرح مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام للحوار للنقاش على نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام قبل إدراجه فى الجلسة العامة، لكون مشروع القانون ينظم عمل القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية، لافتا إلى أن تخوفات الجماعة الصحفية لا أساس لها، وهو ما سيتأكد منه نقيب الصحفيين بنفسه، عند عرض النسخة الأخيرة من القانون عليه.

وأشار «المال» إلى أن وضع الصحافة الإلكترونية وقيدها فى نقابة الصحفيين، سيتم مراعاته فى القانون الذى تعده النقابة حاليا، والمقرر إرساله إلى البرلمان عقب الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن اللجنة ستراعى عند إحالته إليها، وضع الصحافة الإلكترونية التى لم تكن موجودة عند صدور القانون سنة 70.

و أكد النائب جلال عواره، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يحوى مواد تنظم عمل الصحف والمواقع الإلكترونية، والمحطات الفضائية، وأن اللجنة استقرت على عدم الحاجة إلى إدراج أى مواد من مشروع قانون الإعلام الإلكترونى داخله، مشددا على أن مشروع القانون يتعامل مع الصحفيين الإلكترونيين على أساس ضرورة انتسابهم إلى نقابة الصحفيين، تحت الجداول الثلاثة لديها، وهى متدربون أو مشتغلون أو منتسبون، وإلا يصبح الصحفى منتحلا للصفة.

وأضاف لـ«المال» أن القانون يراعى النص الدستورى الخاص بتأسيس الصحف بالإخطار، ولكن بشروط يجب توافرها وتحقيقها فى الوسيلة الإعلامية، التى يتم إنشاؤها لضمان حقوق الناس والعاملين فيها، مشددا على أن القانون لا يتضمن أى مواد للحبس الاحتياطى فى قضايا نشر.

وقال أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن الحوار والنقاش حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أصبح ضرورة للغاية، لما يتضمنه من ألغام متعلقة بأبناء مهنة الصحافة والإعلام متابعا: «قانون تنظيم الإعلام يحتوى على ألغام، وفى حاجة لحوار مجتمعى شامل لأبناء المهنة».

