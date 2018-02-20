البرلمان ينتظر اتفاقية الـ BEBS لمناقشتها مع الخارجية والتعاون الدولي

ياسمين فواز ينتظر مجلس النواب ارسال مجلس الوزراء لاتفاقية منع نقل الأرباح ومكافحة تآكل الوعاء الضريبى BEBS» base erosion and brofit shifting»، التى وقعتها مصر فى 2017 مع دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، لتدخل بذلك مرحلة جديدة فى مجال مكافحة التهرب الضريبى



ياسمين فواز

ينتظر مجلس النواب ارسال مجلس الوزراء لاتفاقية منع نقل الأرباح ومكافحة تآكل الوعاء الضريبى BEBS» base erosion and brofit shifting»، التى وقعتها مصر فى 2017 مع دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، لتدخل بذلك مرحلة جديدة فى مجال مكافحة التهرب الضريبى الدولى، لبدء مناقشتها داخل اللجنة النوعية المختصة تمهيدا لإدراجها في أقرب جلسة عامة.

وتضم الاتفاقية 76 دولة، تلتقى مصر مع 50% منها حول المعايير الأساسية للاتفاقية خلال مرحلة الـ matching، التى تعقب التوقيع على أى اتفاق دولى، وهو ما يعنى توفير الجهود اللازمة للدخول فى اتفاقيات عديدة مع تلك الدول.

ووفقا للنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحاته ل”المال” فإن اللجنة لم يرد إليها الاتفاقية حتي الان ،مؤكدا ان حال ارسالها الي المجلس فإن كلا من وزارتي الخارجية والتعاون الدولي سيشاركان اللجنة في مناقشتها لشرح أهمية وأغراض الاتفاقية الدولية التى تعتبر مصر الدولة العربية الأولى التى وقعت عليها.

وأشار ياسر عمر إلي أن الوزارتين السابقتين سيمثلان الدول الأجنبية الموقعة عليها إلي جانب مصر، موضحا أنه بمجرد إحالة الاتفاقية إلي المجلس فإنها ستكون علي رأس الأولويات داخل اللجنة لأهميتها.

ويزور وفد من المنظمة مصر فى السادس من مارس المقبل، لشرح أهمية وأغراض الاتفاقية الدولية التى تعتبر مصر الدولة العربية الأولى التى وقعت عليها.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب عليها، مما يعني استفادة مصر من المعايير الدولية المتبعة فى مكافحة التهرب الضريبى الدولى، فضلا عن تقليص عدد الاتفاقيات الضريبية الثنائية الهادفة إلى منع التهرب والازدواج الضريبى.