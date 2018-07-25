البرلمان يناقش موازنات وبرامج الأداء لخمس وزارات في الربع الثالث

ياسمين فوازعقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، اجتماعا لها في الرابعة مساء اليوم، لاستلام المنفذ الفعلي عن الربع الثالث من موازنات البرامج والآداء للسنة المالية 17 /18 لوزارات "التعليم العالي والتربية والتعليم والإسكان والتضام

ياسمين فواز

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، اجتماعا لها في الرابعة مساء اليوم، لاستلام المنفذ الفعلي عن الربع الثالث من موازنات البرامج والآداء للسنة المالية 17 /18 لوزارات “التعليم العالي والتربية والتعليم والإسكان والتضامن والنقل والاتصالات”.

وأوضحت النائبة سيلفيا نبيل، أن اللجنة تسلمت الربع الثالث من الوزارات المذكورة عدا وزارة الاتصالات، وتم الاتفاق علي استلام الربع الرابع مع الأرباع الثلاث السابقة يوم 20 /8، موضحة أن وزارة الاتصالات لم تحضر الاجتماع، لافتة إلي أن اللجنة ستخاطب الوزارة لتوضيح أسباب عدم الحضور، وإعلامهم بما تم الاتفاق عليه.

وخلال الاجتماع طالبت نبيل كل وزارة باختيار برنامج واحد، يتم تطبيق موازنة البرامج والآداء والوصول إلي العمق وحتي أدني مستوي فيه، لمتابعة كافة تفاصيله للوصول إلي أصغر وحدة تابعة لكل وزارة، موضحة أن كل وزارة هي من ستختار البرنامج الفعال للوصول فيه للعمق.

من جانبه قال ممثل وزارة المالية أن قطاع الموازنة خاطب الوزارات الـ6 بتسليم الربع الختامي في 20 /8 كتقرير مبدئي وفي 5/9 يكون التقرير الختامي، طبقا للنموذج الذي أرسلته الوزارة إلي الوزارات، لتسليم الربع الرابع والختامي طبقا له.