البرلمان يناقش مشروع قانون انتخابات اتحاد الصناعات غدًا

عقب موافقة لجنة الصناعة عليه نهائيًا

وافقت لجنة الصناعة في البرلمان، برئاسة النائب معتز محمود، على قانون مقدم من الحكومه بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يعرض تقرير لجنة الصناعة في البرلمان بشأن مشروع القانون على الجلسة العامة غدا لمناقشته وإقراره.

نصوص مواد القانون الذي وافقت عليه صناعة البرلمان اليوم:

المادة الأولى

يستمر تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية مجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 المشار إليه في مباشرة مهامها، لحين إجراء الانتخابات على الدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية مجالس إدارة الغرف الصناعية.

المادة الثانية

يصدر الوزير المختص بشئون الصناعة خلال شهر من تاريخ انتهاء المدة المشار عليها في المادة السابقة لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية قرار بتشكيل لجنة مؤقتة من المختصين بشؤون الصناعة.

وتتولى إدارة اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية وإجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية خلال ستة اشهر علي الاكثر من تاريخ صدور قرار بتشكيلها.

يسري حكم الفقرة السابقة على أحوال انتهاء أي دورة انتخابية أخرى لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أو مجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات للدورة التالية لهذه المجالس .

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.